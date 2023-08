Pochettino satisfait de l’équipe de Chelsea s’il n’y a pas d’autres signatures

Mauricio Pochettino a déclaré qu’il serait satisfait de son équipe de Chelsea même si le club ne parvenait pas à recruter davantage avant la date limite de transfert de vendredi.

Chelsea a dépensé plus de 320 millions de livres sterling (400 millions de dollars) pour 10 joueurs, mais envisage de nouvelles signatures avec le milieu de terrain d’Arsenal Emile Smith Rowe et Brennan Johnson de Nottingham Forest, les derniers noms à l’étude.

Plusieurs sorties sont également probables, Romelu Lukaku devant rejoindre la Roma en prêt tandis que Callum Hudson-Odoi et Marc Cucurella font partie des autres joueurs marginaux qui pourraient partir.

« Je suis vraiment content de l’équipe que nous avons jusqu’à présent », a déclaré Pochettino avant le match du deuxième tour de la Coupe EFL mercredi contre l’AFC Wimbledon.

« Si nous ajoutons quelqu’un qui peut peut-être améliorer différentes positions, bien sûr, c’est le bienvenu. Sinon, je suis heureux d’être comme nous sommes maintenant.

« Pour être honnête, nous sommes tellement concentrés sur la récupération des joueurs et sur le match que nous allons jouer demain en Coupe Carabao contre Wimbledon. Je sais très bien que le club travaille très dur pour essayer de terminer notre match. affaires, il reste encore quelques jours.

« Quelque chose pourrait arriver. Peut-être, oui. Pour le moment, le club essaie de livrer ce que nous voulons. Il n’y a toujours rien à communiquer pour le moment. »

Chelsea a dépensé plus de 320 millions de livres sterling cet été dans le cadre de l’arrivée du nouveau manager Mauricio Pochettino. Joe Prior/Visionhaus via Getty Images

Cucurella a été lié à un transfert à Manchester United, mais Pochettino a laissé entendre que le défenseur pourrait jouer contre Wimbledon.

« Je ne peux pas parler de suppositions, je ne peux pas parler de rumeurs », a-t-il déclaré. « Pour le moment, rien n’a changé, car demain il [Cucurella] sera disponible pour jouer. Pour le moment, le club n’a rien informé de cette situation.

« Tous les joueurs de l’équipe sont des joueurs de notre plan. Ensuite, comme toujours, il s’agit de situations, de joueurs et de club, de club et de joueurs, puis il y a une décision. »

Pochettino a déclaré que la fenêtre de transfert devrait être raccourcie à l’avenir – tout en admettant que la durée actuelle a profité à Chelsea étant donné l’ampleur du roulement au sein de leur équipe.

« C’est assez long », a-t-il déclaré. « Déjà, nous sommes fous. Avec quelques jours de plus, nous devenons encore plus fous aussi. C’est trop long, le mercato. OK, pour un club de Chelsea maintenant en cours, nous sommes tous Dans les circonstances, trois mois sont utiles.

« Pour un club différent qui travaille d’une manière différente, ou à un niveau ou selon un processus différent, c’est fou. Mais cela nous aide à faire ce que nous voulons faire. Je ne vais pas me plaindre. Peut-être dans les prochains jours. des années, je me plaindrai davantage mais pour l’instant je pense qu’avoir du temps est toujours une bonne chose. »

Pochettino a confirmé qu’Armando Broja (genou) et Benoit Badiashile (ischio-jambiers) ne joueront qu’après la trêve internationale tandis que Mykhailo Mudryk sera évalué « au jour le jour » après avoir subi un léger problème musculaire.