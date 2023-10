jeC’était le moment où Reece James ne pouvait tout simplement pas gérer la frustration. Nommé par Mauricio Pochettino capitaine de Chelsea, James n’avait pas joué depuis le match nul du week-end d’ouverture contre Liverpool à Stamford Bridge lorsqu’il s’était blessé aux ischio-jambiers. Maintenant, il bouillonnait sur le banc de touche alors que son équipe perdait 1-0 à domicile contre Aston Villa, un match au cours duquel son remplaçant, Malo Gusto, avait été expulsé de manière controversée.

C’était le 24 septembre, la deuxième défaite à domicile de Chelsea en Premier League après celle contre Nottingham Forest et ils ont de nouveau été hués. James perdrait son sang-froid avec un officiel dans le tunnel et, lorsqu’une accusation de la Football Association fut annoncée trois jours plus tard pour conduite abusive, ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne se voit imposer une suspension d’un match.

« Cadeau non désiré »: le report du match Wolves contre Chelsea à la veille de Noël critiqué En savoir plus

Cela n’est pas arrivé à temps pour la visite de Chelsea à Fulham le 2 octobre, alors que James était toujours blessé. Cela aurait été trop simple. Plutôt pour leur prochain match à Burnley le 7 octobre où, selon Pochettino, James était de retour en lice pour la sélection.

Le joueur de 23 ans n’a pas été appelé par l’Angleterre pour les matches internationaux lors de la dernière fenêtre et l’idée était qu’il travaillerait pour être prêt pour le derby à domicile de samedi contre Arsenal. Et pourtant, il y a eu des histoires de revers de blessure, même s’il pourrait avoir besoin d’une intervention chirurgicale pour s’attaquer à la racine de ses problèmes aux ischio-jambiers.

Pochettino s’est occupé de répondre à ces questions vendredi et la meilleure lecture sur le statut de James était qu’il serait de retour dans l’équipe d’Arsenal, très probablement en tant que remplaçant. Gusto est de nouveau disponible après sa propre suspension. « Il [James’s hamstring] C’est bien mieux », a déclaré Pochettino. « Il progresse bien, mais pas encore à son meilleur niveau, à 100 %. Mais peut-être pour aider l’équipe à un moment donné…. peut-être qu’il est sur le point d’être là.

Cela n’a pas été simple et cela semble rester ainsi. Pourtant, Pochettino avait deux points à retenir sur James – avec un fil conducteur qui les traversait. Premièrement, James pourrait être comme un ressort hélicoïdal lorsqu’il reviendra enfin à l’action. Et deuxièmement, Pochettino n’était pas d’humeur à lui reprocher son indiscipline. Au contraire. Il était plus heureux de parler de la passion de James.

« Cela fait partie du business », a déclaré Pochettino. « Il était bouleversé par la situation [against Villa] et puis il faut comprendre qu’il est tellement engagé dans ce projet depuis le début. Il se sent vraiment mal parce qu’il ne peut pas aider l’équipe [because of his injury].

« Il a fait une erreur, nous en faisons tous et il en était vraiment désolé. Je pense qu’il ne va pas répéter la situation. C’est un jeune qui veut jouer au football. Il était frustré et il a commis une erreur. C’est ça. Finition. »

Pochettino a fait de James son capitaine en raison de « sa personnalité, son leadership, le respect qu’il a de la part du club et de ses coéquipiers… il a l’ADN de Chelsea ». Il l’a décrit comme une nomination « pour le présent et l’avenir – nous ne pouvons pas changer de capitaine chaque saison, tous les six mois ».

Il est également facile d’imaginer que Pochettino voit quelque chose de lui-même en James ; la confiance en soi, la course aux émotions d’un jour de match. Pochettino a fait remarquer qu’il s’était fait réserver pour dissidence lors du match de Burnley. Et puis il y a sa connexion avec le manager d’Arsenal, Mikel Arteta ; il y a des similitudes, même si cette relation est un peu plus profonde, remontant à leur temps ensemble en tant que joueurs du Paris Saint-Germain.

Mauricio Pochettino a déclaré qu’il avait nommé Reece James capitaine de Chelsea en raison de « sa personnalité, de son leadership, du respect qu’il a de la part du club ». Photographie : Darren Walsh/Chelsea FC/Getty Images

Il y a une raison pour laquelle Pochettino appelle Arteta « la famille ». Ils rejoignent le PSG à la même époque, début 2001 ; Pochettino avait 28 ans, Arteta 18 ans. Ils se sont immédiatement entendus, Pochettino séduit par le charisme d’Arteta et sa lecture du jeu. « Déjà, il était entraîneur », a déclaré Pochettino, et il n’a aucun scrupule à ce que certains perçoivent comme le comportement histrionique d’Arteta sur la ligne de touche.

ignorer la promotion de la newsletter passée Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le point de vue du Guardian sur le monde du football « , »newsletterId »: »the-fiver », »successDescription »: »Démarrez vos soirées avec le point de vue du Guardian sur le monde du football »} » config= »{« renderingTarget »: »Web »} »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

« C’est votre façon d’être et votre caractère », a déclaré Pochettino. « Il sent le football. J’ai 51 ans et j’ai encore parfois l’impression que les décisions ne sont pas bonnes ou injustes. Vous êtes compétitif. Comme avec Mikel, moi-même ou d’autres entraîneurs qui ont joué au football, dans notre esprit, nous croyons toujours que nous pouvons jouer. Pourtant, nous avons l’instinct animal. Nous ne pouvons pas être des penseurs.

Pour Pochettino, il doit s’agir de canaliser l’émotion de la bonne manière et non de la réprimer. Plus largement, il est dans une meilleure position après les victoires à Fulham et Burnley, qui ont suivi la victoire de la Coupe Carabao contre Brighton le jour où James a été inculpé.

Arsenal représente un test décisif pour les progrès et le début d’une série de défis en championnat ; après eux, Chelsea affronte Brentford, Tottenham, Manchester City, Newcastle, Brighton et Manchester United. Pochettino, cependant, s’est opposé à l’idée qu’il cherchait une première victoire au club, quelque chose qui enflammerait son mandat. Tout ce qu’il veut, ce sont des points pour faire remonter son équipe de la 11e place du classement.

Pochettino semble embourbé dans une crise de sélection depuis son arrivée à Chelsea ; James n’en est qu’un élément et il sera privé de sept autres en raison d’une blessure contre Arsenal.

« Au moment où nous avons toute l’équipe à un niveau élevé et en forme, nous pouvons dire : ‘OK, nous allons à Arsenal, à Manchester City et nous allons vous battre.’ Pour le moment, compte tenu des circonstances, je ne pense pas que ce match sera une déclaration disant : ‘Faites attention, Chelsea arrive’, ou quelque chose comme ça.