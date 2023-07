Pochettino montre la force dont la nouvelle ère de Chelsea a besoin

Chelsea a de nouveau un manager en charge de l’équipe de football. Mauricio Pochettino sera le quatrième patron auquel l’équipe aura dû répondre en l’espace de 12 mois. Mais après un an de chaos à Stamford Bridge, l’ancien entraîneur de Tottenham Hotspur et du Paris Saint-Germain a déjà tiré un trait sur ce qui s’est passé avant.

Jose Mourinho a fait une déclaration audacieuse lorsqu’il s’est déclaré « Special One » lors de son dévoilement à Chelsea en 2004. Jurgen Klopp a fait de même en promettant de remporter la Premier League dans les quatre ans (il en a pris cinq, mais a remporté la Ligue des champions dans son quatrième saison) lors de sa première conférence de presse à Liverpool en 2015. Les deux hommes ont projeté leur force de caractère à la première occasion, et cela a porté ses fruits. Pochettino a fait de même à Chelsea, mais le travail acharné commence maintenant sur le terrain.

Les actions parleront finalement plus fort que les paroles de Pochettino, mais la conférence de presse d’introduction de l’homme de 51 ans vendredi ressemblait à un discours sur l’état de l’Union. Les problèmes ont été traités, les principes ont été énoncés et Pochettino a projeté sa personnalité pour préciser que la gestion d’un club aussi exigeant et complexe que Chelsea était une motivation, pas un fardeau.

Tout ce qui précède devrait être des éléments de base de la prise en charge d’un club de haut niveau, mais aucun des trois prédécesseurs immédiats de Pochettino dans le rôle de la saison dernière – Thomas Tuchel, Graham Potter et Frank Lampard – n’a été en mesure de cocher les cases nécessaires.

Tuchel, vainqueur de la Ligue des champions au club en 2021, n’a pas accepté le changement de propriétaire à Stamford Bridge l’été dernier. Il n’a pas été en mesure de s’aligner sur la vision de son nouveau patron, Todd Boehly, et a été licencié un mois après le début de la saison.

Potter a eu la chance de construire Chelsea dans la vision de Boehly, mais l’ancien manager de Brighton & Hove Albion manquait de personnalité, d’expérience et de confiance pour surmonter la tempête de résultats négatifs qui a suivi. Il a duré sept mois dans le travail. Puis vint Lampard, une légende à Chelsea en tant que joueur mais un homme dont le bilan managérial n’a rien fait pour inspirer une équipe sceptique en manque de direction. Sa période en tant que manager intérimaire – un peu plus de deux ans après avoir été licencié de son emploi à temps plein dans le même club – s’est soldée par une série de huit défaites et une seule victoire en 11 matchs en charge.

Mauricio Pochettino a déclaré lors de sa première conférence de presse en tant que manager de Chelsea qu’il « devrait livrer dès le premier jour » dans son nouveau travail. James Manning/PA Images via Getty Images)

Le passage turbulent de Pochettino en tant qu’entraîneur du PSG l’aura bien préparé pour Chelsea. Dans la capitale française, il a dû faire face aux exigences des propriétaires qatariens du club et aux difficultés de gestion des personnalités superstars de Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar. Deux ans au Parc des Princes seront comme une école de fin d’études dans la gestion des vestiaires et de la salle de conférence – deux défis bien différents qu’il devra négocier à Chelsea.

Sa première apparition devant les caméras laisse penser qu’il a appris de son expérience au PSG mais aussi des échecs de Tuchel, Potter et Lampard. En indiquant clairement aux propriétaires co-contrôlants Boehly et Behdad Eghbali qu’ils ont besoin de sa permission pour entrer dans le vestiaire de Stamford Bridge, Pochettino a non seulement envoyé un message aux propriétaires qu’il était en charge des questions de football, mais aussi aux joueurs. .

C’était une zone grise la saison dernière, ni Potter ni Lampard n’ayant jamais donné le sentiment qu’ils étaient en charge. Lorsque Boehly s’est adressé aux joueurs et a qualifié les résultats et les performances d ‘ »embarrassants » après une défaite à domicile contre Brighton en avril, il faisait le travail du manager et, par conséquent, le diminuait aux yeux des joueurs. Ces mêmes joueurs savent maintenant que Pochettino a affirmé son autorité aux propriétaires, et ils respecteront sa force de caractère en le faisant.

En disant à Romelu Lukaku, qui a passé la saison dernière en prêt à l’Inter Milan, signature du record du club, qu’il s’attend à ce qu’il revienne au club pour l’entraînement de pré-saison cet été, Pochettino a envoyé un autre message à l’équipe : l’ardoise a été effacée, et il prendra la décision finale quant à savoir si les joueurs font partie du futur ou non.

Et il y a encore beaucoup de joueurs à Chelsea qui attendent de savoir si leur avenir est à Stamford Bridge ou ailleurs. Les tenants et les aboutissants de cet été ont fait en sorte que Pochettino a hérité d’un groupe de joueurs en pleine mutation : trois joueurs ont été ajoutés à l’équipe, notamment l’attaquant de 52 millions de livres sterling Christopher Nkunku, tandis que 11 joueurs dont Kai Havertz, Mason Mount et N’Golo Kante est parti.

Les énormes dépenses de la saison dernière pour les nouvelles recrues n’ont pas encore porté leurs fruits, mais Pochettino aura noté les performances impressionnantes de Mykhailo Mudryk pour l’Ukraine au Championnat d’Europe des moins de 21 ans comme preuve de la capacité du joueur de 22 ans à réussir au club après un début difficile. . Des jeunes comme Levi Colwill, vainqueur de l’Euro U21 avec l’Angleterre, et Lewis Hall offriront également à Pochettino l’opportunité de donner une chance aux jeunes comme il l’a fait avec tant de succès aux Spurs. Il croira qu’il peut rapidement rendre Chelsea compétitif à nouveau.

Mais la première étape de la reconstruction de Pochettino à Chelsea a eu lieu lors de sa conférence de presse d’ouverture en tant que manager du club, et c’était sa première grande victoire.