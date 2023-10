Mauricio Pochettino a minimisé la dispute entre un fan de Chelsea et l’attaquant Nicolas Jackson lors de la défaite 2-0 à domicile contre Brentford à Stamford Bridge samedi.

Alors que le match était vierge à la pause après 45 minutes d’ouverture dominées par Chelsea, un supporter a crié en direction de Jackson, certains proches de l’incident affirmant que ses paroles incluaient la phrase : “Pourquoi ne marquez-vous pas de but ?”

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Jackson, qui a marqué deux fois en Premier League en neuf matches, a réagi avec colère et Pochettino a ensuite parlé au supporter pour désamorcer l’incident, mais il n’a pas pu empêcher Chelsea de glisser vers sa quatrième défaite en championnat de la saison.

Interrogé sur la bagarre, Pochettino a déclaré : “C’était un moment où nous nous sommes tous sentis frustrés parce que nous avons très bien joué, créé des occasions et n’avons pas marqué.

Chelsea n’a remporté que trois de ses 10 matchs de Premier League sous Pochettino cette saison. Photo de JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images

“Ce moment était un peu en baisse d’énergie dans le stade. Il est arrivé vers moi, nous parlions de la position sur le terrain, pour trouver une solution et lui donner une direction.

“Parce que l’atmosphère était vraiment très calme, un fan a dit ‘oh réveille-toi’ et a commencé à abuser un peu — je ne dis pas abuser, mais c’est abuser — et pour Nico, il perd un peu sa concentration. et je dis ‘hé, allez, sois concentré ici.’

“Je dis ‘arrête de parler de cette façon, il faut soutenir les joueurs, rester derrière l’équipe’ mais c’est tout. Rien de plus.

“C’était très respectueux et le supporter était très respectueux. Il a seulement dit ‘réveillez-vous’ et le joueur l’a mal pris, ce qui est tout à fait normal car le joueur voulait marquer, offrir une bonne chose mais rien de mal.”

L’entraîneur de Chelsea, Jesus Perez, a également été expulsé vers la fin à la suite d’une dispute entre les deux bancs et il y a eu des huées à temps plein alors qu’ils prolongeaient une mauvaise série d’une seule victoire lors de leurs 13 derniers matchs de championnat à domicile.

Bien que Chelsea ait dépensé plus d’un milliard de livres sterling depuis que Todd Boehly et Clearlake Capital ont finalisé leur rachat du club en mai 2022, Pochettino a admis que son équipe manque actuellement de puissance de feu avec Armando Broja et la signature estivale du RB Leipzig, Christopher Nkunku, tous deux mis à l’écart en raison d’une blessure.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait suffisamment de buts dans l’équipe, Pochettino a répondu : “Il est évident que pour le moment, jusqu’à présent, non.

“Mais pas de chance. Nkunku a prouvé qu’il pouvait marquer dans les grands championnats comme la Bundesliga et s’est blessé lors du dernier match de pré-saison. Ce genre de chose n’a pas aidé. Ensuite, nous devons récupérer Broja, dans des circonstances différentes. Nicolas Jackson a été touché pour différentes raisons. Il est jeune, il est arrivé cette saison et a besoin de temps pour s’adapter.”