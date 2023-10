Chelsea devant jouer un match de Premier League la veille de Noël à Wolverhampton Wanderers est un double coup dur pour le manager Mauricio Pochettino car il ne pourra pas célébrer les vacances ni son anniversaire de mariage.

Le match devait initialement se jouer le 23 décembre, mais a été déplacé au 24 décembre pour un coup d’envoi à 13h00 GMT, marquant la première fois qu’un match de Premier League aura lieu la veille de Noël depuis 1995, suscitant les critiques des fans.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“Nos fans ne sont pas contents ? Moi non plus, je ne suis pas content aussi parce que [Dec.] Le 23 est mon anniversaire avec ma femme et je dois me rendre chez les Wolves”, a déclaré Pochettino aux journalistes en riant.

“Alors le 24, pour le peuple argentin, est une nuit vraiment importante et j’espère arriver à temps pour célébrer une nuit importante.

“C’est difficile parce que ce n’est pas facile de changer. Nous devons accepter que nous sommes en Angleterre et que c’est différent du reste du monde… Même si je ne suis pas heureux, je dois essayer d’être à notre meilleur niveau. et accepter une situation que nous ne pouvons pas changer.

Chelsea accueille Brentford samedi et Pochettino cherche à améliorer la forme de son équipe à domicile. Les Londoniens, 10èmes au classement, n’ont gagné qu’une seule fois en cinq matches à Stamford Bridge cette saison.

“Il est vraiment important de créer une série à domicile. Nous devons commencer à gagner, nous devons projeter l’image que nous sommes solides et cohérents devant nos supporters”, a déclaré l’entraîneur argentin.

“Ça va être un match difficile parce que c’est une équipe coriace, ils utilisent deux formations différentes… On verra, nous sommes prêts à affronter une équipe qui est une bonne équipe avec de très bons joueurs. C’est un beau défi pour nous.

“[Thomas Frank] “Il fait un travail fantastique au club où il peut développer son idée.”

Pochettino a confirmé que l’arrière latéral Reece James n’était pas encore prêt à débuter tandis que l’attaquant Christopher Nkunku pourrait revenir après la trêve internationale de novembre.