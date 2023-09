Pochettino joue un défi de barre transversale avec Mudryk pour renforcer la confiance

Le manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, a affirmé qu’il avait joué le défi de la barre transversale avec Mykhailo Mudryk pour aider à renforcer la confiance du joueur. Mudryk s’est joint aux Blues dans le cadre d’un contrat d’une valeur pouvant atteindre 108 millions de dollars en janvier. Cependant, l’international ukrainien n’a pas encore réussi à marquer un but pour le club.

Pochettino a également révélé lors de la conférence de presse qu’il bat habituellement l’ailier dans la compétition. « Avec Mudryk, j’aime jouer parfois pour [hit] la barre transversale depuis l’extérieur de la surface », a déclaré Pochettino aux journalistes mardi.

« Il m’a dit : ‘Je ne veux plus jouer avec toi parce que tu gagnes toujours.’ J’ai dit « oui, parce que j’ai la conviction, et l’équilibre entre la conviction et la qualité, je le connais très bien parce que j’ai 50 ans ». Vous êtes encore jeune et vous avez besoin de vous connaître.

« [Tuesday] C’était le premier jour du tirage au sort, parce que je gagnais toujours. Maintenant, vous commencez à croire en vous, en votre qualité. Dans le cas contraire, il est difficile de trouver un équilibre entre conviction et qualité.

Mudryk n’a pas encore trouvé de place de titulaire à Chelsea

Chelsea a pu signer Mudryk lors du mercato de janvier malgré l’intérêt intense de son rival Arsenal. Finalement, les Bleus ont conclu un accord avec le Shakhtar Donetsk en offrant plus d’argent. Néanmoins, l’ailier de 22 ans a jusqu’à présent trouvé la vie très difficile dans l’ouest de Londres. En fait, Mudryk n’a aucun but et deux passes décisives en 22 apparitions au total pour le club. Sa seule fois où il a marqué dans un kit de Chelsea, c’était lors de la pré-saison.

L’Ukrainien n’est cependant pas le seul problème pour Chelsea pour le moment. Malgré les dépenses de plus d’un milliard de dollars en transferts depuis que Todd Boehly a acheté le club, les Blues occupent toujours la 14e place du classement de la Premier League. La confiance est actuellement faible dans tous les domaines.

Pochettino espère que le match de coupe pourra renforcer Mudryk et la confiance des autres

Pochettino a également reconnu ce manque de confiance lors de la conférence de presse. « Le problème, c’est qu’on ne peut pas acheter la confiance au supermarché », a clamé l’entraîneur. « Il était temps. Vous savez comment fonctionne notre cerveau – il s’agit de créer petit à petit des situations dans lesquelles nous pouvons apporter la confiance et la conviction.

Chelsea devrait affronter son compatriote Brighton mercredi lors de la Coupe Carabao. Les Seagulls sont actuellement l’une des équipes les plus excitantes de toute l’Angleterre. Cependant, les deux équipes pourraient être prêtes à changer d’équipe pour le match de coupe.

PHOTO : IMAGO / Images d’actualité