L’ancien patron de Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, tenait à retrouver Dele Alli au Paris Saint-Germain ce mois-ci, le milieu de terrain mis à l’écart par Jose Mourinho.

Alli n’a fait que quatre apparitions en Premier League cette saison, avec son seul début à venir lors du premier match de la campagne des Spurs et se terminant lorsqu’il a été remplacé à la mi-temps.

Le joueur de 24 ans étant en disgrâce avec Mourinho et ne jouant pas régulièrement devant les Euros, Pochettino espérait amener Alli au PSG en prêt jusqu’à la fin de la saison.

Cependant, cette décision ne s’est jamais concrétisée et, selon un rapport du Daily Mail, Pochettino est frustré par le président des Spurs, Daniel Levy, pour avoir refusé de sanctionner l’accord.

Le rapport indique que Pochettino, Alli et Mourinho étaient tous désireux de bouger, mais Levy a décidé de ne pas laisser le joueur partir car Tottenham n’a pas pu faire appel à un remplaçant.

L’ancienne star Christian Eriksen, le milieu de terrain du Borussia Monchengladbach Florian Neuhaus et le RB Leipzig Marcel Sabitzer étaient tous liés aux Spurs en tant que remplaçants potentiels d’Alli, mais aucun d’entre eux ne s’est matérialisé.

S’exprimant sur talkSPORT, l’ancien attaquant de Tottenham, Darren Bent, a déclaré à propos de l’échec de cette décision: « Je suis un peu désolé pour lui. Il n’a pratiquement pas joué au football cette saison et c’est un geste de rêve d’aller au PSG et de travailler avec un manager qui évalue vraiment. Vous allez travailler avec certains des meilleurs de Neymar et Mbappe.

«Je pense que Daniel Levy ne voulait pas être rendu stupide.