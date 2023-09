Pochettino espère que le défi de la barre transversale pourra raviver la forme de Mudryk

Le patron de Chelsea, Mauricio Pochettino, a déclaré qu’il utilisait le « défi de la barre transversale » pour aider l’ailier Mykhailo Mudryk à relancer sa fortune au club.

Mudryk a eu du mal à avoir un impact à Chelsea depuis son arrivée à Stamford Bridge en janvier dans le cadre d’un accord d’une valeur pouvant atteindre 100 millions d’euros (105 millions de dollars).

L’international ukrainien n’a pas encore ouvert son compte pour Chelsea après 22 apparitions en Premier League, dont trois titularisations en Premier League cette saison.

Cependant, l’entraîneur argentin, qui a pris la tête de Chelsea cet été, a déclaré qu’il travaillait avec Mudryk et quelques autres joueurs de Chelsea après l’entraînement de mardi et espérait que la séance les aiderait à améliorer leur forme devant le but.

« Un exemple : aujourd’hui, avec Mudryk, j’aime jouer en frappant la barre transversale depuis l’extérieur de la surface », a déclaré Pochettino aux journalistes.

« Il m’a dit aujourd’hui : ‘Non, je ne vais plus jouer avec toi parce que tu gagnes toujours.’ J’ai répondu : « Oui, parce que j’en ai la conviction. L’équilibre entre la conviction et la qualité, je le connais très bien parce que j’ai 51 ans et que vous êtes encore jeune. Vous devez toujours vous connaître. »

« Aujourd’hui, c’était la première fois que nous tirions au sort. Maintenant, vous commencez à croire en vous-même, vous commencez à croire en votre qualité parce que sinon, ce n’est pas un bon équilibre entre croyance et qualité. C’est difficile. C’est important.

« C’est un aspect sur lequel on travaille sur la psychologie du joueur et qui peut faire la différence et donner aux joueurs la confiance nécessaire pour toucher le ballon et marquer plutôt que de sortir et de rentrer à l’intérieur. C’est un petit exemple. »