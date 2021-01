Mauricio a immédiatement commencé à travailler au Paris Saint Germain avec un avertissement aux superstars du club.

L’ancien patron de Tottenham, Pochettino, 48 ans, a déclaré aux joueurs qu’ils devaient montrer qu’ils méritaient de porter le maillot alors qu’il s’entraînait pour la première fois dimanche et que son premier match en charge se déroulait à St Etienne mercredi.

Pochettino, qui a passé deux ans au PSG en tant que joueur, hérite d’une équipe à la troisième place de la Ligue 1, il y a des doutes sur l’avenir à long terme de leurs plus grandes stars, Kylian Mbappe et Neymar, et une attente qu’ils doivent remporter la Ligue des champions.

Ils affronteront Barcelone le mois prochain lors du match aller de leur 16e match de Ligue des champions et tout sauf la victoire sera considéré comme un échec par le PSG qui a limogé Thomas Tuchel le mois dernier alors qu’il les avait menés à la finale en août dernier.

Cela semble déjà un défi de taille pour Pochettino qui attendait son heure en attendant une chance en Premier League, mais un retour émotionnel au PSG a capturé son imagination et l’a tenté de revenir 14 mois après avoir été limogé par les Spurs.

Pochettino, qui a signé un contrat de 18 mois. a déclaré: «Dans ce club, il a toujours été question d’excellence, les joueurs doivent mériter de porter le maillot.

« Je pense que c’est une équipe fantastique et je pense que nous pouvons accomplir ce que ce club et les joueurs veulent parce qu’ils sont des concurrents et qu’ils veulent remporter des trophées.

« Notre objectif principal est de nous assurer que tout le monde aille dans la même direction. L’idée est que tout le monde veuille gagner pour le club plus que toute autre chose. Nous voulons être un club fort avec une structure solide.