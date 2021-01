Quelques jours à peine après son nouveau poste en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino est déjà dans l’affrontement de la Ligue des champions avec Barcelone.

Mais il ne parlera pas des rumeurs selon lesquelles Lionel Messi aurait rejoint les géants français au cours de l’été.

Pochettino, en première conférence de presse depuis qu’il a été nommé manager du PSG, ne serait pas tiré au sort sur Messi mais a laissé la porte ouverte, comme le ferait n’importe quel entraîneur.

« Il y a beaucoup de rumeurs dans les grands clubs comme le PSG. Il est temps de laisser les rumeurs pour plus tard », a-t-il déclaré. « Mais tout grand joueur du monde est toujours le bienvenu au Paris Saint-Germain. »

Pochettino s’est plutôt concentré sur les joueurs qu’il a tels que Neymar et Kylian Mbappe, espérant que les blessures de l’équipe se seront dissipées au moment où le PSG affrontera le Barca, cinq fois champion d’Europe, à plein régime.

« Il semble loin, mais c’est le mois prochain. Le plus important est de construire et d’arriver à notre meilleur pour affronter Barcelone. [in the round of 16]», A déclaré Pochettino mardi lors de sa première conférence de presse.

« A partir du moment où tous les joueurs seront disponibles, il y aura une compétition massive [for places] entre eux. Je pense que nous allons certainement arriver à notre meilleur pour gagner et aller plus loin. »

Aller plus loin n’était pas suffisant pour son prédécesseur, Thomas Tuchel – limogé à peine quatre mois après avoir mené le PSG à sa première finale de Ligue des champions. Le PSG a perdu contre le Bayern Munich en août.

La priorité immédiate de Pochettino est de remettre le PSG au sommet d’une ligue qu’il domine habituellement – avec les champions en titre troisième après quatre défaites. Son premier match aura lieu mercredi à Saint-Etienne, alors que Neymar fera partie d’au moins huit joueurs du PSG blessés.

jouer 1:24 Julien Laurens n’a pas pu cacher son enthousiasme alors que Mauricio Pochettino effectuait sa première séance d’entraînement au PSG.

Tuchel avait été sous pression après que le PSG en ait perdu deux lors de ses trois premiers matches de groupe en Ligue des champions. Il s’est plaint des difficultés qu’il rencontrait et, dans une interview télévisée qui aurait scellé son destin, a affirmé que gérer le PSG s’apparentait à être un politicien, tel était le niveau de contrôle.

Pochettino n’a pas été interrogé sur Tuchel, lors d’une conférence de presse dans laquelle il a parlé en espagnol et en anglais, flanqué d’un de ses fidèles assistants qui traduisait ses longues réponses en français sans prendre de notes. Deux fois, Pochettino a applaudi ses exploits de mémoire.

Pochettino peut également avoir une certaine sympathie pour Tuchel, ayant lui-même été limogé alors qu’il avait mené Tottenham Hotspur à sa première finale de la Ligue des champions en 2019 – perdant contre Liverpool. Peu de gens s’attendaient à ce que les Spurs parviennent aussi loin, mais Pochettino devrait gagner gros au PSG. Le club est abondamment financé par les investisseurs qatariens QSI depuis près de 10 ans, et les demandes sont énormes.

Tuchel était le troisième entraîneur limogé en quatre ans après Laurent Blanc et Unai Emery. La gestion du PSG est une dynamique différente des rôles d’outsider de Pochettino à Southampton et à Tottenham, où il a été salué comme un entraîneur astucieux qui maximisait les ressources limitées. Il a sauvé les Saints de la relégation, avant de revitaliser une équipe des Spurs en difficulté en atteignant la finale de la Coupe de la Ligue 2015, et en terminant deuxième de la Premier League deux ans plus tard. Lorsque les Spurs ont raté des trophées, peu l’ont blâmé car il s’attaquait à des clubs plus riches. Ce filet de sécurité n’existe pas au PSG, mais il savoure la pression supplémentaire.

« Le Paris Saint-Germain a une équipe incroyable et des joueurs incroyables », a-t-il déclaré. « Je sais ce que représente le PSG et je sais ce que sont les grands joueurs. Je crois vraiment qu’ils peuvent performer de la meilleure façon, c’est notre attente et notre défi. »

Lorsqu’il sortira au Parc des Princes pour le match à domicile de samedi contre Brest, Pochettino sera sur un terrain familier. Il a joué 95 matchs pour le PSG en tant que défenseur central robuste de 2001 à 2003 – un joueur combatif immédiatement populaire auprès des fans.

« Le Père Noël a été généreux avec moi », dit Pochettino en souriant. « Revenir au club 18 ans plus tard est un rêve. »

L’Argentin de 48 ans a commencé à entraîner à l’Espanyol en 2009, mais s’est fait un nom avec Tottenham. Sous sa direction, Harry Kane est devenu l’attaquant prolifique avec plus de 200 buts pour le club. Maintenant, Pochettino a les deux joueurs les plus chers du monde avec lesquels travailler à Neymar et Mbappe, qui ont coûté au PSG 402 millions d’euros (494 millions de dollars).

Là où Pochettino diffère de Tuchel, cependant, ce n’est pas seulement de miser sur les étoiles pour diriger les autres.

«Il existe différentes manières d’exprimer votre leadership», a-t-il déclaré.

Un manque d’unité sur le terrain s’est souvent avéré être la chute du PSG sur la plus grande scène. Alors que Neymar et Mbappe n’étaient pas en forme lors de la finale de la Ligue des champions la saison dernière, aucun autre joueur n’est sorti et le Bayern 1-0 est devenu trop à l’aise. Il y a trois ans, le PSG est entré dans l’histoire de la Ligue des champions en s’effondrant 6-1 à Barcelone après une victoire 4-0 à Paris. Dans ses clubs précédents, Pochettino devait simplement tirer le meilleur parti de tout le monde.

« Plus nous aurons de leaders dans les vestiaires et sur le terrain, mieux ce sera pour le club », a-t-il déclaré. « Cela nous donnera une force énorme. »

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.