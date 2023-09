Pochettino devrait s’impliquer davantage dans les transferts à Chelsea

L’entraîneur-chef de Chelsea, Mauricio Pochettino, commencera bientôt à avoir davantage son mot à dire sur les transferts au club. Le manager vétéran est arrivé du côté de l’ouest de Londres fin mai avant le mercato estival. Cependant, Pochettino n’a pas eu grand mot à dire dans les transactions des joueurs de sa nouvelle équipe.

Le gardien rapporte que les co-directeurs sportifs de Chelsea, Paul Winstanley et Laurence Stewart, ont dirigé le recrutement estival de l’équipe. Joe Shields, codirecteur du recrutement et des talents chez les Blues, a également contribué.

Chelsea a une fois de plus dépensé beaucoup d’argent pendant le marché d’été pour tenter de remanier l’équipe. Après avoir enregistré une dépense nette de près de 600 millions de dollars au cours de la saison 2022/23, les Blues ont recruté 12 nouveaux joueurs cet été. Les dépenses nettes combinées de Chelsea depuis l’été 2022 s’élèvent à environ 780 millions de dollars.

Pochettino a demandé aux propriétaires de Chelsea de s’impliquer davantage dans les transferts

Malgré cette frénésie de dépenses, le club est toujours en difficulté. En fait, Chelsea occupe actuellement la 14e place du classement de la Premier League après six matches. Néanmoins, Pochettino aura une plus grande responsabilité dans les transferts de Chelsea en janvier.

« La bonne chose, c’est que la relation et la communication sont très bonnes avec les directeurs sportifs et les propriétaires », a déclaré Pochettino aux journalistes vendredi. « Lorsque la fenêtre de transfert a été fermée, j’ai dit que je devais désormais être davantage impliqué dans toutes les décisions. »

Chelsea recherche probablement des renforts offensifs

Les Bleus ont particulièrement eu du mal à marquer des buts jusqu’à présent cette saison. Les blessures clés de Christopher Nkunku et Armando Broja affectent cela. Pochettino l’a également reconnu vendredi.

« Le football est très dynamique et il s’agit toujours du présent », a poursuivi l’entraîneur. « Les choses peuvent changer jusqu’en janvier. Nous devons travailler pour récupérer Nkunku et Armando Broja pour essayer de donner plus de buts à l’équipe et devenir solide. Mais bien sûr, nous avons déjà commencé à travailler [on transfers].»

Victor Osimhen de Naples et Ivan Toney de Brentford ont tous deux des rumeurs sur un transfert potentiel à Chelsea en janvier. La signature d’Osimhen serait l’option privilégiée, mais aussi un accord beaucoup plus compliqué. Naples a demandé environ 165 millions de dollars pour son attaquant vedette pendant la fenêtre estivale.

PHOTO : IMAGO / Paul Marriott