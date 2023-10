Mauricio Pochettino a soutenu Robert Sanchez après que le gardien de Chelsea ait commis une autre erreur très médiatisée lors de la défaite 2-0 des Blues contre Brentford samedi.

Sanchez a été surpris lorsqu’il a pris un corner tardif alors que son équipe était à la traîne des Bees à Stamford Bridge. Les hommes de Thomas Frank se sont détachés rapidement alors que le gardien de but revenait vers son but, mais Neal Maupay a conservé la possession sous pression et a permis à Bryan Mbeumo de faire rouler le ballon dans un filet vide.

Après une semaine au cours de laquelle les capacités de Sanchez étaient déjà remises en question, Pochettino a défendu son homme après le match.

“Je pense qu’il s’agit d’acquérir de l’expérience”, a-t-il déclaré au chroniqueur de la FFT, Jules Breach, sur TNT Sports. “Il veut être gardien ici à Chelsea et pour être dans un grand club, vous devez faire face à ces situations. L’aider, c’est lui donner notre confiance et bien sûr travailler dur chaque jour.”

Ce n’est pas la première fois que Sanchez est scruté à la loupe depuis son déménagement de Brighton à Londres cet été.

L’Espagnol a également permis à Arsenal de revenir et d’obtenir un point des Bleus la semaine précédente, en égarant une passe qui a conduit Declan Rice à frapper à distance.

“Nous sommes là pour l’aider, et nous l’aidons”, a déclaré Pochettino avant le match de Brentford.

“Il est très détendu. Il est calme. Il est très bon. Nous savons que le football est une question d’erreurs. Toute l’équipe est responsable, et nous, le staff technique, en premier, car nous transmettons l’idée de la façon dont nous voulons jouer. Blâmer quelqu’un, c’est à nous blâmer, à moi-même, mais pas à lui car il nous livre ce que nous voulons.

“Vous pouvez rater un penalty, vous pouvez rater une passe. C’est le football. Il a fait preuve d’un grand caractère et d’une grande personnalité et c’est sûr aujourd’hui. [against Brentford] il va être génial.”

Cette erreur mettra encore plus de pression sur les épaules de Sanchez et Pochettino après que Chelsea ait vendu Edouard Mendy et prêté Kepa Arrizabalaga cet été. Leur deuxième choix, Dorde Petrovic, n’a pas encore joué en compétition pour les Bleus depuis sa signature en août.

Mais Pochettino semblait plus préoccupé par l’attaque de son équipe après le quatrième match consécutif à domicile de Chelsea sans victoire.

“Je ne suis pas content”, a-t-il déclaré à propos de la forme à domicile. “Je pense que les joueurs aussi et tout le club ne sont pas satisfaits de cette course. Cela fait très, très longtemps et nous devons être plus cohérents ici. Très, très déçu de cela bien sûr. Je ne sais pas si « inquiétude » est le bon mot mais nous pensons que nous devons changer la dynamique. »

