Mauricio Pochettino a confirmé qu’il s’attend à ce que Romelu Lukaku quitte Chelsea cet été et a déclaré que le club visait un milieu de terrain central, mais pourrait également envisager de signer un défenseur central après le sérieux revers de blessure de Wesley Fofana.

Dans sa première interview exclusive depuis qu’il est devenu le patron des Blues le 1er juillet, Pochettino s’est entretenu avec ESPN pour discuter du travail qu’il reste à Chelsea sur le marché des transferts.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Lukaku ne faisait pas partie de l’équipe de 29 joueurs qui s’est rendue en Caroline du Nord lundi pour cinq matchs de pré-saison aux États-Unis, en commençant par un match amical contre Wrexham mercredi.

La Juventus et l’Inter Milan sont intéressés par la signature de Lukaku et bien qu’il ait jusqu’à présent résisté à l’intérêt du Moyen-Orient de rejoindre la Saudi Pro League, Pochettino a déclaré que l’attaquant voyait son avenir ailleurs après des discussions avec le club.

Interrogé par ESPN si Lukaku allait quitter Chelsea, Pochettino a déclaré: « Je pense que c’est évident. Je pense que nous pouvons répéter cela.

« Ce qui se passe avec lui est évident. Je pense qu’entre le club et le joueur, ils partagent les mêmes idées similaires et nous y travaillons pour essayer de résoudre le problème et avoir la meilleure solution pour les deux parties. »

Romelu Lukaku a eu du mal à s’imposer lors de son deuxième passage à Chelsea. ANP via Getty Images)

Les Blues continuent de faire avancer la reconstruction de leur équipe en poursuivant un accord pour Moisés Caicedo de Brighton. Ils ont eu une deuxième offre d’une valeur de 70 millions de livres sterling rejetée pour le joueur de 21 ans, qui est évalué par Brighton à 100 millions de livres sterling.

Chelsea est susceptible de revenir avec une offre améliorée, mais Pochettino a admis que le coup de blessure de Fofana pourrait les forcer à entrer sur le marché ailleurs.

Le club a confirmé dans un communiqué que Fofana avait subi une chirurgie de reconstruction du ligament croisé antérieur et devrait maintenant être absent pendant une période prolongée.

« Regardez ce qui s’est passé avec Fofana », a déclaré Pochettino. « Peut-être que oui ou peut-être non, nous devons travailler pour le remplacer, une idée à laquelle nous ne pensions pas. Cela nous a peut-être fait changer de direction.

« Mais comme le football, le football est le présent. C’est pour être flexible avec la mentalité que vous changez. Quand quelque chose se passe comme ça, vous devez être concentré et concentré. Nous travaillons, essayons de nous améliorer. Jusqu’à la fin, nous sommes va être là et nous verrons ce qui se passe sur le marché.

« C’est vraiment difficile parce que c’est un joueur qui devrait être vraiment important dans notre projet et bien sûr nous nous sentons vraiment tristes et de mauvaise humeur. Normalement c’est pour lui, mais pour l’équipe, le club. »

Pochettino a refusé d’être tiré sur des objectifs spécifiques, mais a admis que Chelsea cherchait à se renforcer au milieu de terrain central après avoir permis à Mateo Kovacic de rejoindre Manchester City après le départ de N’Golo Kante pour Al-Ittihad.

« Oui, je pense que nous avons besoin [a player] là [in midfield], bien sûr », a-t-il dit. « Mais je pense que c’est clair. Tout le monde sait que nous devons peut-être ajouter quelques joueurs là-bas. »

Si Chelsea accepte un accord pour Caicedo, il fera le même voyage de Brighton aux Blues que Marc Cucurella a fait un an plus tôt.

« Je pense que Moises veut venir à Chelsea, j’ai lu dans les médias », a déclaré Cucurella. « Quand nous restons ensemble à Brighton, c’est un joueur de haut niveau. Il est très jeune mais sa tête est très intelligente. Il a beaucoup d’énergie. Il a montré sa qualité.

« Il est l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League, donc s’il venait à Chelsea, je pense que nous aurions un très bon joueur pendant longtemps. »

Cucurella a été lié à un départ de Chelsea après une saison décevante, mais le joueur de 24 ans a déclaré qu’il voulait rester et faire ses preuves à Stamford Bridge.

« Je lis aussi beaucoup de choses mais je suis heureux ici », a-t-il ajouté. « Je suis venu ici pour le projet. Évidemment, la première saison n’a pas été facile mais pas seulement pour moi, pour tous les joueurs, ce n’est pas facile car quand on ne gagne pas, on ne reste pas heureux.

« Quand vous ne jouez pas bien, il est difficile de rester heureux. Mais c’est du passé, donc si le manager dit qu’il veut que je reste et que je fasse partie de l’équipe, je suis très heureux et j’essaie de faire de mon mieux pour l’équipe. Et aussi, pour montrer aux fans et à mes coéquipiers quel est mon niveau. »