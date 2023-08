Pochettino confirme la blessure de Reece James, manquant « quelques semaines »

Le manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, a révélé que son capitaine de club, Reece James, manquera « quelques semaines » d’action en raison d’une blessure. James a été remplacé hors du terrain lors d’un match de Premier League le week-end dernier contre Liverpool. Cependant, l’entraîneur a affirmé que l’international anglais était juste fatigué. Maintenant, Reece a subi le revers familier lors d’une séance d’entraînement cette semaine.

« C’est un moment triste parce qu’il est notre capitaine et il était tellement excité d’être notre capitaine et il était plein d’énergie », a déclaré Pochettino lors d’une conférence de presse vendredi.

« Nous allons l’évaluer au jour le jour. C’est sûr qu’il veut être de nouveau avec l’équipe le plus tôt possible et c’est sûr qu’il va devenir plus fort qu’il ne l’était, car, avec tous les efforts du club, nous allons l’aider à devenir plus fort qu’avant. »

L’entraîneur confirme l’étendue de la blessure de Reece James

« C’est une blessure aux ischio-jambiers. Il ne s’agit pas de quelques jours, peut-être de quelques semaines », a poursuivi l’entraîneur. « La bonne chose est que ce n’est pas un gros problème, mais la chose la plus importante maintenant est de travailler très dur pour essayer d’anticiper les problèmes et d’être sûr que lorsqu’il recommencera à jouer, il sera en pleine forme et plus fort qu’il ne l’était auparavant. C’est la chose la plus importante. C’est pourquoi nous allons l’évaluer au jour le jour et essayer de faire le plan tous les jours. »

L’international anglais a raté 80 matchs au total pour le club

James a eu une histoire de blessures malheureuse pendant son séjour à Chelsea. En fait, l’arrière latéral très bien noté a raté un total de 80 matches avec le club depuis l’été 2019. Bien qu’il ait été mis à l’écart avec diverses blessures, le défenseur a eu de multiples problèmes aux ischio-jambiers. Le dernier revers est la cinquième fois depuis la fin de 2021 que James subit une blessure aux ischio-jambiers.

Lorsqu’il est en bonne santé, James est l’un des meilleurs arrières droits de toute la Premier League. Néanmoins, il semble que la star ne reviendra sur le terrain qu’au moins après la pause internationale en septembre. Le défenseur nouvellement acquis Malo Gusto remplacera probablement James au poste d’arrière droit. L’international français U21 a été acheté en janvier pour environ 32 millions de dollars.

PHOTO : IMAGO / PRiME Media Images