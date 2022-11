Poches de bombardements à travers l’Ukraine alors que la guerre hivernale se profile

Avec des chutes de neige persistantes recouvrant la capitale, Kyiv, dimanche, les analystes ont prédit que le temps hivernal – apportant avec lui un terrain gelé et des conditions de combat exténuantes – pourrait avoir un impact croissant sur la direction du conflit qui fait rage depuis que les forces russes ont envahi l’Ukraine plus de neuf mois. depuis.

KHERSON, Ukraine – Des bombardements par les forces russes ont frappé plusieurs zones de l’est et du sud de l’Ukraine pendant la nuit alors que les équipes des services publics poursuivaient leur bousculade pour rétablir l’électricité, l’eau et le chauffage à la suite de grèves généralisées ces dernières semaines, ont annoncé dimanche des responsables.

Mais pour le moment, les deux parties étaient embourbées par de fortes pluies et des conditions boueuses sur le champ de bataille dans certaines régions, ont déclaré des experts.

L’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion qui surveille de près les développements en Ukraine, a déclaré que les rapports des deux côtés indiquaient que de fortes pluies et de la boue avaient eu un impact – mais un gel plus large attendu le long des lignes de front dans les prochains jours pourrait jouer un rôle.

L’ISW a déclaré que les forces russes creusaient plus à l’est de la ville de Kherson, d’où elles avaient été expulsées par les forces ukrainiennes il y a plus de deux semaines, et poursuivaient des “tirs d’artillerie de routine” sur le fleuve Dnipro.