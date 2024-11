Pneumonie ambulante chez les enfants : ce que disent les médecins du Canada

Les hôpitaux pour enfants à travers le pays constatent une augmentation inhabituelle du nombre de cas graves et plus compliqués de pneumonie ambulante affectant des patients beaucoup plus jeunes, selon des experts médicaux.

Le Dr Earl Rubin dit qu’il voit de plus en plus d’enfants qui ont besoin d’un traitement pour pneumonie ambulante à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

La maladie est fréquente chez les enfants et il s’agit généralement d’une forme bénigne de pneumonie, a déclaré le directeur de la division des maladies infectieuses pédiatriques, mais un plus grand nombre d’entre eux contractent une forme grave de la maladie.

L’augmentation des pneumonies graves liées à la marche à l’Hôpital de Montréal pour enfants reflète ce que l’on observe partout au Canada et aux États-Unis, a déclaré Rubin dans une entrevue vidéo avec CTVNews.ca cette semaine.

Les médecins affirment que la pneumonie à Mycoplasma, connue officieusement sous le nom de pneumonie ambulante, est courante chez les enfants d’âge scolaire. La pneumonie contagieuse causée par la bactérie Mycoplasma pneumoniae peut nécessiter un traitement pour ceux qui présentent des symptômes plus graves, tels que des problèmes respiratoires, ont-ils ajouté.

Le spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Isaac Bogoch, a déclaré que le Canada connaît probablement les mêmes tendances que les États-Unis, avec des infections généralement observées à l’automne.

« Il y en a probablement plus aujourd’hui que par le passé », a déclaré Bogoch, qui travaille à l’Hôpital général de Toronto, dans une entrevue vidéo avec CTVNews.ca jeudi. « Certes, si les États-Unis en signalent davantage, il y en aura probablement davantage ici au Canada également. »

Comme d’autres infections respiratoires, a-t-il déclaré, les infections et les épidémies à mycoplasmes constituent un problème clinique et de santé publique au Canada.

Nouvelles tendances avec la pneumonie ambulante

Rubin a déclaré que lui et ses collègues d’autres hôpitaux pour enfants du pays avaient observé certaines tendances en matière de maladie, mais que certaines choses étaient différentes cette année.

« Ce qui se passe actuellement, c’est que nous constatons le même spectre de maladies, mais chez les jeunes enfants – les nourrissons, les tout-petits – ce qui est inhabituel », a-t-il déclaré. « Cela arrive toujours, mais pas aussi fréquemment que nous le voyons actuellement. «

Les cas sont également plus graves qu’auparavant, a-t-il ajouté, certains enfants ayant besoin d’oxygène dans le cadre de leur traitement.

De plus, les hôpitaux pour enfants constatent un certain nombre de symptômes différents de la maladie, a-t-il déclaré.

« Nous l’appelons le grand imitateur », a-t-il déclaré. « Cela peut provoquer une multitude de symptômes différents : des éruptions cutanées, des problèmes cardiaques, des problèmes cérébraux. Ils sont tous rares. »

Il a déclaré que les raisons des tendances observées cette année sont incertaines.

Données nationales non suivies

La pneumonie ambulante n’est pas une maladie à déclaration obligatoire et n’est donc pas surveillée au Canada.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) affirme qu’elle ne surveille pas cette maladie spécifique, bien qu’elle surveille d’autres maladies respiratoires au Canada et rapporte les tendances dans le rapport du Système de surveillance de la détection des virus respiratoires, le programme de surveillance FluWatch+ et la mise à jour épidémiologique de la COVID-19. .

Il est difficile de faire des tests, a déclaré Rubin. Les informations sur les tendances qu’il a observées sont anecdotiques, basées sur ses discussions avec ses collègues.

Étant donné que davantage de cas ont été signalés, il y a un arriéré essais et des retards dans l’obtention de résultats, a-t-il déclaré. Les patients peuvent être diagnostiqués par divers méthodescomme des prélèvements nasaux, des prélèvements de gorge, des analyses de sang, la mesure des niveaux d’oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang, un examen physique ou une radiographie pulmonaire, selon les experts de la santé.

Des tests spécialisés de réaction en chaîne par polymérase (PCR) sont plus couramment disponibles pour les personnes hospitalisées, a ajouté Rubin.

Les cas pourraient diminuer à l’approche de l’hiver

En l’absence de données nationales disponibles, CTVNews.ca a contacté les médecins des hôpitaux pour enfants pour avoir un aperçu de ce qu’ils voient.

Le nombre de cas de pneumonie ambulante a augmenté ces derniers mois à l’hôpital pour enfants McMaster à Hamilton, en Ontario, mais pourrait diminuer à l’approche de l’hiver, a déclaré le Dr Jeffrey Pernica, expert en maladies infectieuses pédiatriques.

Depuis la pandémie de COVID-19, peu de cas ont été identifiés à l’hôpital, mais la situation a changé à la fin du printemps, a déclaré Pernica dans une entrevue vidéo avec CTVNews.ca lundi.

Il a déclaré qu’il y avait des mini-épidémies périodiques d’infection pulmonaire avant que les confinements, le masquage et les restrictions sur les contacts humains imposés par la pandémie n’empêchent les infections.

Pernica a déclaré qu’il avait observé cette année davantage d’enfants hospitalisés pour cette maladie. Les cas ont commencé à augmenter en mai et juin, a-t-il déclaré, avec un pic en septembre.

Les taux de positivité sont toujours supérieurs à la normale fin octobre, a déclaré Pernica.

Même avec un nombre inhabituellement élevé de cas actuellement, il s’attend à ce que la maladie diminue tandis que le virus respiratoire syncytial (VRS) et la grippe devraient augmenter au cours de l’hiver.

Cas en Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique connaît plus d’infections à pneumonie ambulante que les années précédentes, notamment chez les personnes de moins de 20 ans, selon les données fournies mardi par le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC) et l’hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique dans un courriel adressé à CTVNews.ca.

Ils ont cité les données du Réseau canadien de surveillance des praticiens sentinelles, du laboratoire de santé publique du BCCDC et du BC Children’s Hospital.

Cas ailleurs au Canada

À Halifax, un important hôpital pour femmes et enfants a signalé avoir également vu les cas de pneumonie ambulante augmenter. Il est passé de 11 l’année dernière à 113 en septembre dernier, a déclaré mardi un porte-parole d’IWK Health dans un courriel adressé à CTVNews.ca.

À Winnipeg, l’hôpital pour enfants HSC constate une « augmentation significative » du nombre de patients pédiatriques au service des urgences atteints de pneumonie cet automne, mais le type de pneumonie n’est pas clair, a déclaré la Dre Karen Gripp, directrice médicale du service des urgences. un courriel à CTVNews.ca lundi, notant que les parents ne devraient pas paniquer.

Jusqu’à présent, aucun rapport n’a été reçu des services d’urgence de la Saskatchewan Health Authority, y compris de l’hôpital pour enfants Jim Pattison, indiquant que la maladie est répandue, a écrit lundi le porte-parole James Winkel dans un courriel à CTVNews.ca.

Le ministère de la Santé de l’Ontario ne publie pas de données sur la pneumonie ambulante puisqu’il ne s’agit pas d’une maladie à déclaration obligatoire, a-t-il déclaré dans un courriel adressé à CTVNews.ca. mardi.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec surveille la hausse des infections dans certains endroits, mais les données actuelles ne sont pas préoccupantes, a déclaré mercredi la porte-parole Marie-Christine Patry dans un courriel adressé à CTVNews.ca.

De même, la maladie n’est pas une maladie à déclaration obligatoire dans les Territoires du Nord-Ouest et le territoire n’a reçu aucun rapport à ce sujet jusqu’à présent, a déclaré mardi Andrew Wind, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux du territoire, dans un courriel adressé à CTVNews.ca.

Symptômes de la pneumonie à pied

Beaucoup peuvent qualifier la pneumonie à Mycoplasma de pneumonie ambulante, car ceux qui sont infectés peuvent toujours fonctionner et se promener, a déclaré Pernica.

Cela peut prendre jusqu’à un mois avant que les symptômes n’apparaissent, a déclaré Rubin.

Il est difficile de savoir si vous souffrez de la maladie à moins de passer un test, car les symptômes sont similaires à ceux de la grippe et d’autres maladies respiratoires, comme l’écoulement nasal, la toux, des difficultés respiratoires et des maux de tête, a ajouté Pernica.

La maladie n’est pas aussi grave que d’autres types de pneumonie bactérienne telles que la pneumonie à Streptococcus, a déclaré Pernica. En fait, la plupart des personnes atteintes de pneumonie ambulante finissent par guérir d’elles-mêmes, sans avoir besoin de médecins ni de traitement, a-t-il ajouté.

Les personnes atteintes d’une pneumonie grave à la marche peuvent avoir besoin d’un supplément d’oxygène s’ils ont des problèmes respiratoires, ou de liquides intraveineux s’ils ne sont pas en mesure de boire suffisamment de liquides, a-t-il déclaré. La plupart des patients hospitalisés doivent être traités avec des antibiotiques, a-t-il ajouté.

Les enfants souffrant de problèmes médicaux, tels qu’une maladie pulmonaire ou cardiaque, ou qui ont des problèmes avec leur système immunitaire, sont plus susceptibles de présenter des symptômes plus graves et peuvent être hospitalisés, selon les médecins.

Vous pourriez avoir besoin de soins médicaux si vous avez une fièvre prolongée, si vous avez les lèvres blanchâtres ou bleues, si vous êtes très somnolent ou si vous avez des difficultés à vous réveiller, selon le BC Center for Disease Control et le BC Children’s Hospital. Un enfant de moins de trois mois ayant de la fièvre peut être plus vulnérable, ont-ils ajouté.

Traitement de la pneumonie à pied

Si vous présentez des symptômes respiratoires qui ne sont pas extrêmes, Pernica recommande de rester à la maison après l’école ou le travail et de limiter les contacts avec les autres.

Pour beaucoup, il n’existe aucun médicament pour les aider à récupérer plus rapidement, a-t-il déclaré.

« Ils doivent s’assurer de boire suffisamment de liquides, d’y aller doucement et d’attendre que leur état s’améliore », a-t-il déclaré.

La pneumonie ambulante est-elle contagieuse ?

La pneumonie à Mycoplasma se propage de la même manière que les virus respiratoires : en toussant, en étant proche d’autres personnes et en partageant de l’air, ou en touchant des objets contenant des germes sur les mains, a déclaré Pernica.

Bien qu’aucun vaccin ne puisse prévenir la maladie, c’est une bonne idée de se procurer des vaccins à jour, a déclaré jeudi le Dr Jason Wong, médecin-chef du BCCDC, dans un courriel adressé à CTVNews.ca.

Les vaccinations contre les virus respiratoires comme la grippe et le COVID-19 peuvent aider à réduire le risque d’infections bactériennes telles que Mycoplasma pneumoniae, qui provoque une pneumonie ambulante, a déclaré Wong.

Si vous devez quitter la maison, il est préférable de porter un masque dans les espaces publics intérieurs et de tousser et d’éternuer dans votre coude, a-t-il suggéré.