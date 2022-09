Le rappeur de Philadelphie PnB Rock est mort après avoir reçu une balle dans la poitrine lors d’un vol alors qu’il dînait au Roscoe’s Chicken and Waffle’s.

Le rappeur de Philadelphie PnB Rock a été tué par balle lors d’un vol à main armée qui s’est produit aujourd’hui dans un Roscoe’s Chicken and Waffles dans le sud de Los Angeles. Selon les forces de l’ordre, PnB Rock, de son vrai nom, Rakim Allen, mangeait au restaurant avec sa petite amie lorsque la fusillade s’est produite. Selon Le LA Times, la fusillade s’est produite vers 13 h 15 sur Main Street et Manchester Avenue. Le suspect aurait brandi une arme à feu à l’intérieur du restaurant et exigé des articles de Rock. La police pense qu’il a été ciblé spécifiquement pour ses bijoux. Après avoir tiré sur le Rocher, le suspect a couru par la porte latérale de Roscoes vers une voiture de fuite et s’est enfui. Après avoir été transporté dans un hôpital local, PnB Rock a été déclaré mort à 13h59.

La police cherche des réponses et des indices pour aider à trouver le tireur dans la fusillade mortelle de PnB Rock

Le département de police de Los Angeles examinerait toutes les images de sécurité de la zone et de l’intérieur de Roscoe pour, espérons-le, identifier le tireur. PnB Rock aurait été à Los Angeles pour assister au mariage de son collègue rappeur Tee Grizzley. Une violence insensée prenant encore un autre artiste qui est sorti de sa ville natale pour être ciblé dans une autre ville. Des prières vont à sa famille et à ses amis pendant cette période tragique.