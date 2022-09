PMQ : quelle heure est-il et comment regarder ?

La nouvelle dirigeante britannique Liz Truss fera sa première apparition aux questions du Premier ministre mercredi, affrontant pour la première fois Sir Keir Starmer du Labour sur la boîte de répartition de la Chambre des communes.

Mme Truss a passé mardi à rencontrer la reine à Balmoral en Écosse avant de retourner à Westminster pour donner son premier discours à la nation à l’extérieur du 10 Downing Street, tentant de rassurer le public sur le fait que le Royaume-Uni résistera à la tempête économique actuelle, avant de s’installer pour finaliser son cabinet. .

Hier soir, ses principales nominations comprenaient Kwasi Kwarteng en tant que chancelier, Suella Braverman en tant que secrétaire à l’intérieur, Therese Coffey en tant que secrétaire à la santé et vice-Premier ministre, James Cleverly en tant que secrétaire aux affaires étrangères et Jacob Rees-Mogg en tant que secrétaire aux affaires.

Tous les éléments ci-dessus sont considérés comme des loyalistes de Truss et le remaniement a marqué une élimination presque complète des ministres considérés comme des alliés de son rival à la direction Rishi Sunak, notamment Dominic Raab, Grant Shapps, Steve Barclay et George Eustice, une approche qui risque de fracturer davantage une profonde Parti conservateur divisé battu et meurtri par les nombreux scandales de Boris Johnson et huit semaines de campagne souvent toxique.

Mme Truss a également passé ses premiers appels en tant que dirigeante au président ukrainien Volodymyr Zelensky et au président américain Joe Biden mardi, ce dernier l’avertissant de ne pas altérer le protocole d’Irlande du Nord et de risquer de compromettre la paix à travers la mer d’Irlande.

Elle peut s’attendre à un accueil initialement cordial de Sir Keir aux Communes avant d’être interrogée sur la précision avec laquelle elle prévoit de s’attaquer à la crise du coût de la vie et à la flambée des factures d’énergie cet hiver, le seul problème qui préoccupe le plus un public effrayé d’être poussé au carburant. pauvreté et obligés de choisir entre se chauffer et se nourrir par des dépenses ménagères exorbitantes.

Ofgem a annoncé à la fin du mois dernier que son plafond des prix de l’énergie, le montant maximum que les entreprises de services publics peuvent facturer aux clients sur les tarifs standard, augmenterait de 80% à 3 549 £ à partir du 1er octobre et devrait encore augmenter au cours des prochains trimestres, une crise M. Johnson a refusé de s’adresser au cours de ses dernières semaines de mandat, préférant prendre le soleil en Slovénie et en Grèce et poser pour des séances de photos avec l’armée.

On s’attend à ce que Mme Truss dévoile un ensemble de mesures pour remédier à la situation plus tard cette semaine, bien qu’elle ait exprimé son dégoût pour les « aumônes » lors d’un entretien avec Le Financial Times en tant que candidate et a plutôt centré sa campagne sur l’octroi de réductions d’impôts.

