PMQ en direct: Rishi Sunak affrontera Keir Starmer après que le taux d’inflation soit resté inchangé de manière inattendue à 8,7%

Alors que le gouvernement a présenté un certain nombre d’amendements au projet de loi au début du mois, les partis Stormont, le gouvernement irlandais et les groupes de victimes y restent opposés.

Une consolation pour Sunak est qu’au moins cela justifie son appel à plus d’enseignement des mathématiques et de l’économie.

Bonjour. Les chiffres de l’inflation sont connus aujourd’hui, et ils sont pires que prévu. Richard Partington a l’histoire ici.

La Banque s’apprête à relever ses taux d’intérêt alors que l’inflation reste inchangée à 8,7% En savoir plus

Et Graeme Wearden a plus sur son blog en direct d’affaires.

Les taux d’intérêt britanniques devraient atteindre 6 % après les sauts de l’inflation sous-jacente ; les taux hypothécaires augmentent à nouveau – les affaires en direct En savoir plus

Il est certain que cela reviendra plus tard dans les logements familiaux.

Rishi Sunak a travaillé dans la finance avant de devenir député (son premier emploi était chez Goldman Sachs) et il est un peu un geek économique. À certains égards, cela le rend bien qualifié pour diriger le pays à une époque de difficultés économiques. Mais les geeks n’ont pas toujours une bonne idée de ce que pense le grand public, et ce matin Survie a publié des sondages fascinants sur la promesse de Sunak de réduire de moitié l’inflation d’ici la fin de l’année.

Le problème évident avec l’engagement est que, même s’il semblait facile à réaliser au début de l’année, les économistes en sont maintenant moins sûrs.

Mais un problème potentiellement plus grave est que la promesse a créé des attentes irréalistes. Réduire de moitié l’inflation ne signifie pas que les prix baissent. Mais lorsque Survation a demandé aux gens ce que cela signifierait dans la pratique, la plupart des gens ont dit à tort que l’engagement signifierait soit que les prix baissent (32%) ou restent les mêmes (31%). Seuls 23% ont déclaré que cela signifiait toujours que les prix augmenteraient.

Sondage sur l’inflation. Photo : Survie

Cela suggère que de nombreuses personnes pourraient finir par être déçues lorsqu’elles réaliseront que les promesses économiques de Sunak ne tiennent pas tout à fait ce à quoi elles s’attendaient.

Voici le programme de la journée.

9h : Rishi Sunak prend la parole à la conférence Ukraine Recovery.

Midi: Sunak affronte Keir Starmer dans les PMQ.

Après 12h45 : Les députés débattent des amendements de Lords au premier projet de loi sur les grèves (niveaux de service minimum), puis au projet de loi retenu sur le droit de l’UE (révocation et réforme).

Milieu d’après-midi: Les députés débattent d’une motion travailliste qui mettrait de côté les affaires du gouvernement à la Chambre des communes le 12 juillet pour laisser le temps à l’adoption du projet de loi sur le bien-être animal (animaux gardés), qui a été abandonné par le gouvernement.

14h : Oliver Dowden, le vice-Premier ministre, témoigne dans le cadre de l’enquête Covid. Il sera suivi de Jeremy Hunt, le chancelier. Les audiences actuelles portent sur la préparation, et ils seront donc interrogés sur les emplois gouvernementaux qu’ils ont exercés avant 2020 (respectivement ministre du Cabinet et secrétaire à la Santé).

