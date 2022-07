PMQ: Boris Johnson dit qu’il quittera ses fonctions “la tête haute”

Boris Johnson a déclaré aux députés qu’il quitterait ses fonctions “avec ma haute tenue” alors que la course à la direction des conservateurs démarre pour choisir son successeur.

Le Premier ministre a déclaré qu’il démissionnerait lorsqu’un successeur sera en place, après avoir été frappé par plus de 50 démissions de députés conservateurs qui ont déclaré qu’il avait perdu leur confiance.

Les critiques de M. Johnson ont cité son manque d’intégrité et ont déclaré qu’il avait perdu la confiance du public, après une série de scandales et de contrevérités sur le non-respect des règles de verrouillage et la promotion d’un député accusé d’inconduite sexuelle.

S’exprimant lors des questions du Premier ministre mercredi, le Premier ministre a refusé d’endosser le rôle de successeur et a suggéré que la session pourrait être sa dernière.

Répondant à une question du chef de l’opposition Keir Starmer, M. Johnson a poursuivi :

«Au bout de trois ans, nous allons terminer le Brexit contre lequel il a voté 48 fois; nous avons livré le premier vaccin au monde et l’avons déployé plus rapidement qu’aucun autre pays européen, ce qui n’aurait jamais été possible sous lui, Monsieur le Président, et nous avons joué un rôle décisif en aidant à protéger le peuple ukrainien de l’invasion brutale de Vladimir Poutine. Nous avons aidé à sauver l’Ukraine, Monsieur le Président.

“Et je suis fier de dire que nous continuons et que chacun des huit candidats continuera, avec le plus grand programme d’infrastructure, de compétences et de technologie jamais réalisé à travers ce pays pour monter de niveau d’une manière qui profitera aux électeurs de chaque membre de cette maison.

Il a ajouté : « Il est parfaitement vrai que je ne pars pas au moment de mon choix. C’est absolument vrai. Mais je suis fier du travail d’équipe fantastique qui a été impliqué dans tous ces projets, tant au niveau national qu’international. Je suis également fier du leadership dont j’ai fait preuve. Je partirai bientôt la tête haute.

Attaquant son homologue travailliste, le Premier ministre sortant a déclaré que n’importe lequel des huit candidats “brillants” qui se présentent actuellement à la tête du Parti conservateur “essuierait le sol” avec “Captain Crasheroony Snoozefest”.

Sommet de l’OTAN en Espagne Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés Sommet de l’OTAN en Espagne Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés Sommet de l’OTAN en Espagne Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés

Le leader travailliste Keir Starmer a déclaré que les candidats à la direction des conservateurs avaient promis “330 milliards de livres sterling de cadeaux” et les ont mis au défi de dire comment ils paieraient pour cela.

Il a déclaré: «Au cours du week-end, les candidats pour le remplacer ont promis 330 milliards de livres sterling de cadeaux. C’est à peu près le double du budget annuel du NHS. Malheureusement, ils n’ont pas trouvé le temps d’expliquer comment ils paient pour cela. Même si l’un d’eux est chancelier, et un autre était chancelier jusqu’à il y a une semaine.

« Ils ont tous soutenu 15 hausses d’impôts. Maintenant, ils agissent comme s’ils venaient d’arriver de la lune, disant que cela n’aurait jamais dû arriver. N’est-il pas d’accord pour dire qu’au lieu de réécrire désespérément l’histoire, ils devraient au moins expliquer exactement d’où ils tirent tout cet argent ? »

M. Johnson a également suscité des spéculations selon lesquelles il sauterait les questions du Premier ministre de la semaine prochaine – ce qui ferait de la confrontation d’aujourd’hui sa dernière.

Les funérailles de l’ancien Premier ministre japonais assassiné Shinzo Abe sont prévues au milieu de la semaine prochaine. La porte-parole politique de M. Johnson a déclaré qu’il n’avait “pas l’intention” d’y assister.

“Dans l’état actuel des choses, le Premier ministre répondra aux questions du Premier ministre la semaine prochaine”, a déclaré la porte-parole.

Downing Street a également révélé que M. Johnson quittera le n ° 10 le 6 septembre, un jour après l’annonce de son successeur à la suite d’un scrutin des membres conservateurs.

Sa porte-parole politique a également nié la croyance largement répandue selon laquelle il travaillait dans les coulisses pour tenter d’empêcher l’ancien chancelier Rishi Sunak de s’emparer de la couronne.

Les sourcils se sont levés lorsque Nadine Dorries et Jacob Rees-Mogg sont apparus devant la porte n ° 10 pour approuver Liz Truss – l’une des principales candidates de «Stop Sunak».

«Nous n’entrons pas dans des conversations sur le leadership. Nous restons neutres dans ce processus », a déclaré la porte-parole.

Les candidats pour remplacer M. Johnson sont M. Sunak, Nadhim Zahawi, Mme Truss, Kemi Badenoch, Sajid Javid, Suella Braverman, Tom Tugendhat et Jeremy Hunt.