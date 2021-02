PMI de la zone euro février 2021

LONDRES – L’activité commerciale européenne s’est légèrement améliorée en février mais a montré une contraction continue alors que les restrictions sociales de Covid-19 s’éternisaient, selon les données préliminaires publiées vendredi.

La zone euro est toujours aux prises avec la pandémie de coronavirus, la plupart des pays limitant les mouvements de personnes pour contenir le nombre d’infections. Dans le même temps, le déploiement de la vaccination est encore loin de ce que les dirigeants européens souhaiteraient voir dans un contexte de paperasserie, de problèmes de production et d’approvisionnement.

Néanmoins, le PMI composite flash d’IHS Markit pour la zone euro, qui examine l’activité à la fois dans l’industrie et dans les services, a légèrement augmenté à 48,1 en février contre 47,8 en janvier. Une lecture inférieure à 50 représente une contraction de l’activité.

Le secteur des services, le plus touché par les verrouillages et les couvre-feux, a vu son activité chuter à un plus bas depuis trois mois, tandis que l’industrie manufacturière a atteint un sommet de 36 mois.

« Les mesures de verrouillage de Covid-19 en cours ont porté un coup supplémentaire au secteur des services de la zone euro en février, ajoutant à la probabilité que le PIB recule à nouveau au premier trimestre », a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez IHS Markit, dans un communiqué.

La Banque centrale européenne a estimé que le PIB de la zone euro en 2021 augmentera de 3,9%. Cependant, les prévisions dépendent fortement de l’évolution de la pandémie et on craint que des variantes du virus puissent faire dérailler encore plus la croissance économique si les vaccins s’avèrent moins efficaces pour les nouvelles souches.