PMI chinois: l’activité économique se développe pour la première fois depuis des mois alors que la «vague de sortie» de Covid se termine

L’activité économique en Chine a augmenté pour la première fois en quatre mois alors que les perturbations causées par la fin brutale de sa politique zéro-Covid semblent s’estomper.

L’indice officiel des directeurs d’achat (PMI) pour le secteur manufacturier, qui mesure l’activité dans les usines, est passé de 47 en décembre à 50,1 en janvier, selon le Bureau national des statistiques.

C’est la première fois que la jauge franchit la barre des 50 points depuis septembre. Une lecture supérieure à 50 indique une expansion, tandis que tout ce qui est en dessous de ce niveau indique une contraction.

L’indice PMI non manufacturier officiel, qui suit l’activité dans les secteurs des services et de la construction, a bondi à 54,4 en janvier contre 41,6 en décembre, marquant également sa première expansion en quatre mois.

C’est un signe que la “vague de sortie” du Covid en Chine touche à sa fin, ont déclaré les analystes de Nomura dans un rapport de recherche.

“En ce qui concerne février, nous nous attendons à ce que les PMI manufacturiers et non manufacturiers augmentent encore, à mesure que davantage de personnes s’adaptent à la vie avec Covid”, ont-ils déclaré mardi, ajoutant que l’activité manufacturière rebondira également après les vacances du Nouvel An lunaire.

L’enquête officielle PMI couvre principalement les grandes entreprises et les entreprises publiques. L’enquête Caixin PMI, qui sera publiée plus tard cette semaine, se concentre sur les petites et moyennes entreprises.

La Chine a supprimé la plupart de ses restrictions pandémiques début décembre, mettant ainsi fin à sa politique zéro-Covid de trois ans. Mais le changement brutal de politique a pris le public au dépourvu, entraînant une propagation rapide des infections.

La flambée de Covid a frappé les usines et les marchés de consommation, car les gens ont été conduits à l’intérieur et les usines ont été forcées de fermer en raison du moins de personnes qui travaillaient. Mais il semble que le chaos soit peut-être terminé.

“Les PMI officiels s’ajoutent aux preuves d’un rebond rapide de l’activité économique ce mois-ci alors que les perturbations de la vague de réouverture se sont estompées”, a déclaré Sheana Yue, économiste chinoise chez Capital Economics.

Toutes les composantes des indices se sont améliorées ce mois-ci.

Le rebond le plus important s’est produit dans le secteur des services, cette mesure grimpant à 54 en janvier contre un creux record de 39,4 en décembre, lorsqu’une énorme augmentation des infections à Covid a conduit les gens à rester en grande partie chez eux.

“Le fort rebond a été principalement motivé par la libération de la demande refoulée de services en personne, y compris le tourisme, l’hôtellerie et les divertissements, qui ont été les plus durement touchés par la pandémie au cours des trois dernières années”, ont déclaré les analystes de Nomura. “Les gens ont afflué vers des sites pittoresques, ont regardé des feux d’artifice et se sont entassés dans les restaurants et les hôtels.”

Un total de 308 millions de voyages ont été effectués par des voyageurs en Chine pendant les vacances du Nouvel An lunaire, en hausse de 23% par rapport à la même période l’an dernier, selon les données publiées par le ministère de la Culture et du Tourisme la semaine dernière. Il était également proche du niveau pré-pandémique, équivalant à 89% du chiffre de 2019.

“Avec zéro COVID dans le rétroviseur, la reprise devrait rester robuste à court terme”, a déclaré Yue.