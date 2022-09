PM préféré ? Trudeau devance Poilievre dans un nouveau sondage

OTTAWA –

Un nouveau sondage suggère qu’une pluralité de Canadiens croient toujours que Justin Trudeau est toujours le meilleur homme pour le poste de premier ministre, mais il n’a qu’une légère avance sur le nouveau chef conservateur Pierre Poilievre.

Léger a publié les résultats d’un sondage en ligne mené au cours de la fin de semaine auprès d’environ 1 500 répondants.

Les résultats suggèrent que la popularité des libéraux a diminué depuis il y a un an, lorsque Trudeau a été réélu pour la deuxième fois pour former un gouvernement minoritaire.

Environ 28% des répondants ont déclaré qu’ils voteraient pour les libéraux si des élections avaient lieu aujourd’hui, contre près de 33% qui ont dit la même chose en septembre dernier.

Et les résultats suggèrent que certains des anciens électeurs libéraux se déplacent à gauche et à droite.

Environ 34 % des répondants ont déclaré qu’ils parieraient leur vote avec les conservateurs, une augmentation par rapport aux 26 % d’électeurs qui ont favorisé les conservateurs après les élections de l’an dernier.

Un autre 23% des répondants ont déclaré qu’ils choisiraient le NPD, une augmentation par rapport aux près de 18% enregistrés lors de l’élection.

Trois pour cent des répondants ont opté pour le Parti vert et trois autres pour cent choisiraient le Parti populaire du Canada.

Cependant, lorsqu’il s’agit de savoir qui ferait le meilleur premier ministre, les données suggèrent que Trudeau a l’avantage sur Poilievre et Jagmeet Singh du NPD.

Trudeau était le premier choix pour 24 % des répondants, soit trois points devant Poilievre et sept points devant Singh.

Le nouveau sondage intervient 10 jours après l’élection de Poilievre à la tête des conservateurs lors d’une victoire écrasante, ce que de nombreux membres du parti espèrent signaler le début d’un parti conservateur unifié.

On ne peut pas lui attribuer une marge d’erreur car les sondages en ligne ne sont pas considérés comme des échantillons véritablement aléatoires.

En ce qui concerne les répartitions régionales, l’enquête suggère que Poilievre a le soutien le plus faible au Québec et le plus fort en Alberta par rapport à Trudeau, qui est le plus fort au Canada atlantique et le plus faible en Alberta.

Les données suggèrent que l’Ontario est beaucoup plus proche, avec 34% des répondants de cette province affirmant qu’ils choisiraient un parti conservateur dirigé par Poilievre, contre 32% qui ont déclaré qu’ils choisiraient les libéraux de Trudeau.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 septembre 2022