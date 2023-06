PM Modi rencontrera deux douzaines de leaders d’opinion lors d’un voyage aux États-Unis. Ils comprennent…

Le Premier ministre Narendra Modi est en route pour New York, pour sa première visite d’État aux États-Unis. La visite est d’une immense importance pour les deux pays et le Premier ministre doit tenir un certain nombre de réunions de haut niveau au cours de sa visite de quatre jours. Un accord sans précédent sur le transfert de technologie des moteurs à réaction est également attendu lors de la visite. Le Premier ministre Modi s’adressera à la session conjointe du Congrès américain. Le programme comprend également un dîner d’État à la Maison Blanche avec le président américain Joe Biden.

Parmi les personnalités que le Premier ministre Modi rencontrera figure Elon Musk, l’homme le plus riche du monde. Il rencontrera également les personnes suivantes :

Neil de Grasse Tyson : Il est astrophysicien, auteur et communicateur scientifique. M. Tyson a popularisé la science avec ses livres et ses fréquentes apparitions à la radio et à la télévision.

Paul Michael Romer : Il est l’ancien économiste en chef de la Banque mondiale. M. Romer a reçu le prix Nobel de sciences économiques 2018 pour ses contributions à la compréhension de la croissance économique à long terme et de sa relation avec l’innovation technologique.

Nicolas Nassim Taleb : Le mathématicien libano-américain a passé plus de 20 ans en tant que trader de produits dérivés. Selon l’Université de New Yorkil a occupé des postes de direction au sein de grandes institutions financières : Credit Suisse First Boston, UBS, BNP-Paribas, Indosuez (aujourd’hui Calyon), Bankers Trust (aujourd’hui Deutsche Bank) avant de devenir chercheur.

Ray Dalio : Selon Forbes, Ray Dalio est le fondateur de la plus grande société de fonds spéculatifs au monde, Bridgewater Associates, qui gère 124 milliards de dollars. Il a une valeur nette de 19,1 milliards de dollars.

Falu Shah : Le chanteuse d’origine indienne et compositeur est reconnu internationalement pour avoir mélangé des mélodies indiennes classiques anciennes avec des sons occidentaux contemporains. En 2022, elle a remporté le Grammy Award du meilleur album pour enfants pour son album « A Colorful World ».

Jef Smith : Il est auteur, spécialiste de l’Asie du Sud et directeur du Centre d’études asiatiques de la Heritage Foundation. M. Smith a contribué à plusieurs livres sur les problèmes de sécurité asiatiques.

Michel Froman : C’est un avocat américain qui a été représentant américain au commerce de 2013 à 2017. Il est vice-président et président, Croissance stratégique, pour Mastercard.

Daniel Russel : L’ancien diplomate est un expert en sécurité internationale. Il est vice-président pour la sécurité internationale et la diplomatie à l’Asia Society Policy Institute (ASPI).

Elbridge A Colby : Il a été sous-secrétaire adjoint à la défense pour la stratégie et le développement des forces avec Département américain de la Défense. M. Colby est diplômé du Harvard College et de la Yale Law School.

Dr Peter Agre : Le médecin et biologiste moléculaire américain est lauréat du prix Nobel. Il est diplômé de la Université John Hopkins. Les recherches du Dr Agre se sont concentrées sur les aspects moléculaires des maladies humaines, notamment les anémies hémolytiques, les antigènes des groupes sanguins et le paludisme. Il a reçu le prix Nobel de chimie 2003 pour la découverte des canaux d’eau des aquaporines.

Dr Stephen Klasko : C’est un expert de la réforme des soins de santé qui a publié plusieurs livres sur des questions médicales. Il est connu comme un défenseur national de la transformation des soins de santé.

Chandrik Tandon : L’Indien-Américain est un artiste nominé aux Grammy Awards et un chef d’entreprise mondialement reconnu. D’après son site internetMme Tandon préside le conseil d’administration de la NYU Tandon School of Engineering.