PM Modi rappelle sa conversation avec Achinta Sheuli après que l’haltérophile ait mis de l’or

Le Premier ministre Narendra Modi a encouragé les athlètes indiens avant même qu’ils ne prennent le vol pour Birmingham pour les Jeux du Commonwealth 2022. Chaque individu remportant une médaille aux Jeux, il propose un message de félicitations sur Twitter. Lundi, il a partagé un extrait de sa conversation avec l’haltérophile Achinta Sheuli après que ce dernier a décroché une médaille d’or dans la catégorie masculine des 73 kg.

Dimanche soir, Sheuli a remporté la troisième médaille d’or pour l’Inde au CWG 2022. Il a remporté le métal jaune après un effort combiné de 313 kilogrammes. Le joueur de 20 ans originaire du Bengale était en contrôle absolu de l’événement dès le départ puisqu’il a réussi ses trois tentatives d’arraché. Il a établi un nouveau record de jeux d’un total de 309 kg dans sa catégorie avec sa première tentative alors qu’il s’éloignait de toute compétition.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

Le Premier ministre Modi a utilisé lundi son compte Twitter officiel, rappelant son interaction avec Sheuli avant les Jeux. Il a déclaré que l’athlète aurait maintenant le temps de regarder un film car il a maintenant remporté une médaille.

« Avant le départ de notre contingent pour les Jeux du Commonwealth, j’avais interagi avec Achinta Sheuli. Nous avions discuté du soutien qu’il recevait de sa mère et de son frère. J’espère aussi qu’il aura le temps de regarder un film maintenant qu’une médaille a été remportée », a écrit le Premier ministre Modi sur Twitter.

Avant le départ de notre contingent pour les Jeux du Commonwealth, j’avais interagi avec Achinta Sheuli. Nous avions discuté du soutien qu’il recevait de sa mère et de son frère. J’espère aussi qu’il aura le temps de regarder un film maintenant qu’une médaille a été remportée. pic.twitter.com/4g6BPrSvON — Narendra Modi (@narendramodi) 1 août 2022

Le Premier ministre indien souhaitait savoir comment l’athlète possédait un comportement calme malgré son implication dans un jeu de dynamophilie. En réponse, Achinta avait dit : « Nous faisons du yoga, monsieur, pour garder l’esprit calme.

« J’ai ma mère et mon frère aîné dans ma famille qui m’ont beaucoup soutenu. Chaque fois que je parle à ma mère au téléphone, elle me soutient tout le temps », a-t-il ajouté.

Parlant de son penchant pour les films, il a déclaré: «J’aime regarder des films mais je n’ai pas assez de temps à cause de la formation. Mais chaque fois que je suis libre, je regarde.

Les lutteurs indiens ont fait un travail exceptionnel au CWG puisque le contingent a déjà empoché 6 médailles dans cette édition des jeux amicaux.

Plus tôt, Mirabai Chanu et Jeremy Lalrinunnga ont remporté une médaille d’or chacun tandis que Bindyarani Devi et Sanketh Sargar ont décroché des médailles d’argent. Le seul bronze à ce jour sous le décompte de l’Inde à Birmingham est venu de Gururaja Poojary.

Avec la victoire de Sheuli, l’Inde compte désormais 3 médailles d’or, 2 d’argent et une de bronze.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici