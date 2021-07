PM Modi, Rahul Gandhi, Akshay Kumar, Ajay Devgn et d’autres pleurent la disparition d’un acteur légendaire

L’acteur légendaire Dilip Kumar, mieux connu sous le nom de Tragedy King, n’est plus. Dilip Kumar est décédé mercredi matin à l’hôpital PD Hinduja de Mumbai. Il avait 98 ans.

La nouvelle de sa disparition est confirmée par le Dr Jaleel Parkar, pneumologue, qui soignait l’acteur vétéran. L’ami de Dilip Kumar, Faisal Farooqi, a également partagé la triste nouvelle sur le compte Twitter du premier. « Avec un cœur lourd et un chagrin profond, j’annonce le décès de notre bien-aimé Dilip Saab, il y a quelques minutes. Nous sommes de Dieu et à Lui nous retournons « , a tweeté Farooqi.

Pour les non avertis, Dilip Kumar a été admis à l’hôpital il y a quelques jours après s’être plaint d’essoufflement.

Pendant ce temps, dès que la nouvelle de la mort de l’acteur vétéran a éclaté, des célébrités, des politiciens et des personnes de tous horizons se sont rendus sur les réseaux sociaux pour présenter leurs condoléances.

« Dilip Kumar Ji restera dans les mémoires comme une légende du cinéma. Il a été doté d’un éclat sans précédent, grâce auquel le public de toutes les générations a été captivé. Son décès est une perte pour notre monde culturel. Condoléances à sa famille, ses amis et ses innombrables admirateurs. RIP « , a écrit le Premier ministre Narendra Modi sur Twitter.

« Dilip Kumar Ji restera dans les mémoires comme une légende du cinéma. Il a été doté d'un éclat sans précédent, grâce auquel le public de toutes les générations a été captivé. Son décès est une perte pour notre monde culturel. Condoléances à sa famille, ses amis et ses innombrables admirateurs. SE DÉCHIRER.

« Mes sincères condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Dilip Kumar ji. Sa contribution extraordinaire au cinéma indien restera dans les mémoires des générations à venir », a tweeté Rahul Gandhi.

« Mes sincères condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Dilip Kumar ji. Sa contribution extraordinaire au cinéma indien restera dans les mémoires des générations à venir »

« Fin d’une époque… Om Shanti », a écrit Smriti Irani sur le site de micro-blogging.

« Fin d'une époque… Om Shanti »

Des célébrités comme Akshay Kumar, Ajay Devgn, Manoj Joshi et d’autres ont également pleuré la perte de la première superstar de l’Inde post-indépendance.

Les légendes ne vont nulle part, elles changent juste la scène.#RipDilipKumar Monsieur. pic.twitter.com/UAbhEgMQ5C – sonu sood (@SonuSood) 7 juillet 2021

« Pour le monde, beaucoup d’autres peuvent être des héros. Pour nous, acteurs, il était le héros. #DilipKumar Sir a emporté toute une ère du cinéma indien avec lui. Mes pensées et mes prières vont à sa famille. Om Shanti », a écrit Akshay Kumar sur Twitter.

« Pour le monde, beaucoup d'autres peuvent être des héros. Pour nous, acteurs, il était le héros. #DilipKumar Sir a emporté toute une ère du cinéma indien avec lui. Mes pensées et mes prières vont à sa famille. Om Shanti »

IMMORTALISÉ pour l’ÉTERNITÉ. Nous vous chérirons et vous célébrerons pour toujours. #ripdilipkumar https://t.co/QUkBQp2Qpl — অনির Onir اونیر ओनिर il/lui (@IamOnir) 7 juillet 2021

« Les mots ne peuvent pas rendre justice pour décrire votre vie et votre travail, dont très peu peuvent se vanter ! De Mughal-e-Azam à Saudagar, même ma génération a été envoûtée par votre magie à l’écran et sur le public ! RIP Dilip Saab ! Je Je préfère ne pas en dire plus car tout hommage serait insuffisant. » Tusshar Kapoor a tweeté.

« Les mots ne peuvent pas rendre justice pour décrire votre vie et votre travail, dont très peu peuvent se vanter ! De Mughal-e-Azam à Saudagar, même ma génération a été envoûtée par votre magie à l'écran et sur le public ! RIP Dilip Saab ! Je préfère ne pas en dire plus car tout hommage serait insuffisant. »

Attristé par la disparition de #DilipKumar sahab, l’un des plus grands acteurs et doyen du cinéma indien. Mes pensées et mes prières accompagnent sa famille. pic.twitter.com/uOS2y1Csi9 – Manoj Joshi (@acteurmanojjoshi) 7 juillet 2021

« J’ai partagé de nombreux moments avec la légende… certains très personnels, d’autres sur scène. Pourtant, rien ne m’a vraiment préparé à son décès. Une institution, un acteur intemporel. Le cœur brisé. Nos plus sincères condoléances à Sairaji », a écrit Ajay Devgn sur le micro -site de blogs.

« J'ai partagé de nombreux moments avec la légende… certains très personnels, d'autres sur scène. Pourtant, rien ne m'a vraiment préparé à son décès. Une institution, un acteur intemporel. Le cœur brisé. Nos plus sincères condoléances à Sairaji »

Comment te pleurer @TheDilipKumar Saab … The Greatest … Ever … Reconnaissant d’avoir été témoin à l’écran et d’être envoûté par votre génie – Huma S Qureshi (@humaqureshi) 7 juillet 2021

En parlant de la contribution de Dilip Kumar au cinéma indien, sa carrière s’est étendue sur plus de six décennies. Il a joué dans plus de 65 films au cours de sa carrière et est connu pour ses rôles emblématiques dans des films comme ‘Devdas’ (1955), ‘Naya Daur’ ( 1957), ‘Mughal-e-Azam’ (1960), ‘Ganga Jamuna’ (1961), ‘Kranti’ (1981) et ‘Karma’ (1986). Son dernier film était ‘Qila’, sorti en 1998. Il laisse maintenant dans le deuil sa femme et acteur vétéran Saira Banu.