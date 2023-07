PM Modi parle de "Alliances négatives"Contraste L’INDE avec Bharat

Le Premier ministre Narendra Modi a lancé ce soir une attaque virulente contre la nouvelle opposition, déclarant que les alliances « construites sur la négativité n’ont jamais gagné ». Sans nommer la toute nouvelle INDE, le Premier ministre Modi, s’adressant à ses alliés lors de la méga rencontre de la NDA, a déclaré : « Quand une alliance est dynastique et corrompue, le pays perdra ». Contre l’INDE – qui, selon l’opposition, représentera la voix de la nation – le Premier ministre a parlé de Bharat, des pauvres et des classes arriérées que représente la NDA.

Les lettres de la NDA, a déclaré le Premier ministre Modi, représentent la Nouvelle Inde, la nation développée et l’aspiration du peuple et de la région. Ce n’est pas une coalition de contrainte mais de contribution, a-t-il ajouté.

« Aujourd’hui, les gens voient qui font tous partie de la NDA. Ils travaillent pour les shoshit et les vanchit, les adivasis et les peechhdas (communautés exploitées et démunies, tribales et arriérées)… Il est dédié au peuple du pays. Sa devise est La nation d’abord, le progrès d’abord, l’autonomisation du peuple d’abord… NDA fait la justice sociale comme l’envisageaient Gandhi et Ambedkar », a-t-il déclaré.

Comme exemples, il a cité les programmes de protection sociale du gouvernement et d’autres initiatives.

« Lorsque nous assurons aux pauvres des soins de santé gratuits, nous sécurisons les générations futures… Les programmes NDA ont brisé le cercle vicieux de la pauvreté… Je suis allé dans un village tribal de MP et j’ai rencontré des femmes tribales. Ils m’ont dit qu’ils étaient devenus lakhpatis avec l’aide de groupes d’entraide », a-t-il déclaré.

Puis vint l’attaque tous azimuts contre l’opposition.

« Au Kerala, la gauche et le Congrès sont à couteaux tirés. Mais à Bangalore, ils se serrent les coudes… Leur réalité est pour que les gens la voient. Ils peuvent se rapprocher mais ne peuvent pas marcher ensemble », a-t-il déclaré.

La première réunion de la NDA avant les élections générales de l’année prochaine coïncide avec la méga réunion de l’opposition à Bengaluru. La décision soudaine de tenir la rencontre et sa date ont attiré l’attention de l’opposition.

Le BJP a également riposté, insistant sur le fait que changer le nom de l’alliance d’opposition ne changera pas son caractère.

Ally Rashtriya Lok Janata Dal, fondateur et ancien ministre de l’Union, Upendra Kushwaha, a déclaré dans un tweet : « Ce sera désormais Bharat Mata contre l’INDE ».

अब चलेगा – भारत माता बनाम INDE. अपना देश -भारत माता, जिनकी संतानें अपने खून-पसी Plus d’informations INDE, Inde, Inde Plus d’informations रियां। – Upendra Kushwaha (@UpendraKushRLJD) 18 juillet 2023

« Notre conflit civilisationnel tourne autour de l’Inde et de Bharat. Les Britanniques ont appelé notre pays l’Inde. Nous devons nous efforcer de nous libérer de l’héritage colonial. « Nos ancêtres se sont battus pour Bharat, et nous continuerons à travailler pour Bharat », a tweeté le chef du BJP et Himanta Biswa Sarma, ministre en chef de l’Assam.

Il a attiré une barbe du porte-parole du NCP, Clyde Crasto, qui a demandé quand le BJP changera le nom de son compte Twitter, qui est BJP4India.

« Himanta Biswa Sarma dit : « Les Britanniques ont nommé notre pays l’Inde ; nous devons nous libérer de l’héritage colonial ». Alors, quand @BJP4India changera-t-il son compte Twitter ? » son tweet lu.