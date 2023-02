PM Modi On Pathaan: la vedette de Shah Rukh Khan atteint le Parlement alors que le PM Narendra Modi parle des théâtres qui fonctionnent à Srinagar

PM Modi sur Pathaan: Shah Rukh Khan vedette Pathan est imparable au box-office. Le film ne ralentit pas au box-office émergeant comme l’un des plus gros blockbusters de Bollywood ces derniers temps. Jusqu’à présent, le film a fait une énorme affaire de rs 865 crore brut, y compris les marchés nationaux et internationaux. Dans l’histoire du cinéma indien, Pathaan est enregistré comme le plus gros succès au monde. Récemment, le Premier ministre Narendra Modi a abordé le film dans son discours au parlement.

L’honorable Premier ministre de l’Inde a évoqué le succès mondial de Pathaan lors de son discours à Lok Sabha alors qu’il parlait des théâtres remplis à Srinagar. Il a parlé de la façon dont les spectacles de Pathaan se déroulent dans les théâtres du Cachemire après des décennies. Il n’a pas pu s’empêcher de parler des spectacles housefull de Pathaan dans Inox Ram Munshi Bagh, Srinagar C’est l’effet du thriller d’action qui est venu comme un rayon de soleil dans de nombreux théâtres.

Plusieurs cinémas qui ont été fermés au fil des ans ont été rouverts à cause du film. De nombreux cinémas à écran unique qui avaient été fermés pendant la pandémie mondiale ont repris leurs activités à la sortie de Pathaan. L’engouement de Shah Rukh Khan est réel. Les fans et les cinéphiles ont regardé et continuer alors que le film franchissait la barre des 800 crores dans le monde. Le film a suscité un immense amour et des éloges de la part du public dans le monde entier.

Shah Rukh Khan a livré un blockbuster après son retour sur les grands écrans mettant fin à son congé sabbatique de quatre ans. Pathaan de Sidharth Anand a fait des merveilles pour lever la phase de pauvreté de Bollywood que l’industrie a subie en 2022. Le film a battu plusieurs records, faisant ainsi une nouvelle référence concurrentielle pour les films à venir. Avec Deepika Padukone et John Abraham, le film est acclamé par la critique dans le monde entier.

Pathaan est un thriller d’action de l’univers d’espionnage d’Aditya Chopra sous Yash Raj Films. Shah Rukh Khan a joué un rôle titulaire dans Pathaan réalisé par Sidharth Anand, tandis que Deepika a joué le rôle principal féminin. John Abraham a joué l’antagoniste dans le film produit par YRF. le film met également en vedette Ashutosh Rana et Dimple Kapadia tandis que Salman a joué un camée. Pathaan est sorti le 25 janvier et domine toujours le box-office.