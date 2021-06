PM Modi lance un appel à participer au quiz sur le portail My Gov ; Voici comment vous pouvez

À l’occasion de la Journée internationale olympique 2021, le Premier ministre Narendra Modi a exprimé la fierté que la nation ressent pour ceux qui ont représenté l’Inde à divers Jeux Olympiques au fil des ans. Il a également souhaité le meilleur au contingent indien pour les Jeux Olympiques de Tokyo. À l’approche des jeux, Modi a exhorté tout le monde, en particulier les plus jeunes, à participer à « un quiz intéressant sur MyGov ».

Il a tweeté : Dans quelques semaines, @Tokyo2020begins. Je souhaite le meilleur à notre contingent, qui se compose de nos meilleurs athlètes. À l’approche des jeux, voici un quiz intéressant sur MyGov. Je vous exhorte tous, en particulier mes jeunes amis, à participer. Il a également partagé le relier pour que chacun y participe.

Dans quelques semaines, @Tokyo2020 commence. Je souhaite le meilleur à notre contingent, qui se compose de nos meilleurs athlètes. À l’approche des jeux, voici un quiz intéressant sur MyGov. Je vous invite tous, spécialement mes jeunes amis à y participer. https://t.co/De25nciIUZ– Narendra Modi (@narendramodi) 23 juin 2021

Le quiz est organisé par la Sports Authority of India, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MYAS), le gouvernement indien et l’Association olympique indienne (IOA) en collaboration avec la plate-forme MyGov. L’accès au quiz se fera uniquement via la plateforme MyGov et aucun autre canal. Les questions contenues dans le quiz sont basées sur des informations sur les Jeux olympiques et les athlètes passés et actuels.

Voici quelques informations importantes sur le quiz :

L’inscription au quiz sera ouverte jusqu’au 22 juillet.

Les participants devront répondre à 10 questions en 120 secondes.

Les participants devront fournir leur nom, leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone et les détails supplémentaires requis par le formulaire d’inscription.

En soumettant leurs coordonnées et en participant au quiz, les participants autorisent la plate-forme MyGov et MYAS à utiliser ces informations pour faciliter le déroulement du quiz, ce qui peut inclure la confirmation des détails des participants, l’annonce des gagnants et le versement des récompenses. .

Les organisateurs n’accepteront aucune responsabilité pour les inscriptions perdues, tardives, incomplètes ou non transmises en raison d’une erreur informatique ou de toute autre erreur dépassant le raisonnable de l’organisateur.

Les gagnants seront attribués sur la base du nombre maximum de réponses correctes.

En cas de plusieurs participants ayant donné le même nombre de bonnes réponses, les participants qui prendront le moins de temps pour compléter le quiz seront déclarés gagnants.

Guide pas à pas pour participer :

Étape 1: Clique sur le lien https://quiz.mygov.in/quiz/road-to-tokyo-2020/

Étape 2: Vous devez vous connecter pour jouer au quiz.

Étape 3: Le quiz commencera une fois que vous aurez cliqué sur le bouton « Démarrer le quiz ».

Étape 4: Vous devez répondre à 10 questions en 120 secondes.

