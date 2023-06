PM Modi est grand "Techade" Pitch pour les entrepreneurs, Jill Biden à ses côtés

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré aujourd’hui que l’objectif de son gouvernement était de faire de cette décennie une « décennie technologique » en partageant les initiatives de son gouvernement visant à autonomiser les jeunes entrepreneurs.

Le Premier ministre, qui est arrivé ce soir à Washington depuis New York, a visité la National Science Foundation en Virginie avec la première dame américaine Jill Biden.

« Pour encourager les jeunes entrepreneurs, nous avons lancé la mission » Start Up India « . Notre objectif est de faire de cette décennie une décennie technologique – Techade », a déclaré le Premier ministre Modi.

Il a déclaré que l’Inde et les États-Unis avaient besoin d’un vivier de talents pour maintenir une dynamique de croissance.

« D’une part, les États-Unis ont des établissements d’enseignement de premier ordre et des technologies de pointe. D’autre part, l’Inde possède la plus grande usine de jeunes au monde. C’est pourquoi, je pense que le partenariat indo-américain s’avérera être le moteur d’un développement durable. et une croissance mondiale inclusive », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a déclaré que dans le cadre de la campagne Skill India, plus de 50 millions de personnes ont été qualifiées dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la blockchain et des drones.

Jill Biden a déclaré que la visite du Premier ministre Modi réunissait les plus anciennes et les plus grandes démocraties du monde.

« Mais notre relation ne concerne pas seulement les gouvernements, nous célébrons les familles et l’amitié entre les deux pays. Le partenariat américano-indien est profond et étendu alors que nous abordons conjointement les défis mondiaux », a déclaré la Première Dame.

Le Premier ministre Modi a également fait allusion au lancement d’un programme d’échange d’enseignants entre l’Inde et les États-Unis et à l’organisation de hackathons sur différentes questions.

Jill Biden a également insisté sur la nécessité d’investir dans la jeune génération.

« Si nous voulons que nos économies soient fortes, nous devons investir dans les jeunes qui sont notre avenir. Nous devons nous assurer qu’ils ont les opportunités qu’ils méritent », a-t-elle ajouté.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Modi a interagi avec la communauté indienne après son arrivée à Washington. À New York, il a dirigé une séance de yoga record au siège de l’ONU.

Le Premier ministre en est à sa première visite d’État aux États-Unis et doit assister à un dîner d’État et à une série de réunions avec des chefs de file de l’industrie.