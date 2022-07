PM Modi déclare ouverte la 44e Olympiade d’échecs à Mamallapuram ; US Top Seed, Inde 2e

Avec un bon mélange de joueurs d’élite expérimentés, de débutants et de prodiges prometteurs, six équipes indiennes, composées de 30 joueurs, sont toutes prêtes à commencer leur défi lors de la 44e édition des Olympiades d’échecs, qui ont débuté jeudi à Mamallapuram.

L’événement a été inauguré jeudi par le Premier ministre Narendra Modi. Le ministre en chef du Tamil Nadu, MK Staline, et le gouverneur RN Ravi ont également assisté à la cérémonie d’ouverture avec le ministre des Sports de l’Union, Anurag Thakur.

L’équipe américaine étoilée dirigée par le challenger du championnat du monde Fabiano Caruana est en tête en termes de note moyenne avec Elo 2771 tandis que l’Inde est classée deuxième avec Elo 2696.

L’équipe norvégienne du champion du monde Magnus Carlsen est la troisième tête de série à Elo 2692, suivie de l’Espagne (Elo 2687), de la Pologne (Elo 2683) et de l’Azerbaïdjan (Elo 2680).

Team India 2 se vante des prodiges adolescents Nihal Sarin, D Gukesh, R Praggnanandhaa et Raunak Sadhwani et a également B Adhiban, 30 ans, comme joueur le plus âgé. Il a captivé l’imagination et la fantaisie de la plupart des passionnés, non seulement en Inde mais aussi à l’étranger. L’Elo moyen de cette équipe est de 2649, mais leur capacité à marquer sur des adversaires fantaisistes au cours des six derniers mois les place comme de sérieux prétendants à la médaille.

La meilleure équipe indienne, composée de Vidit Gujrathi, Pentala Harikrishna, Arjun Erigaisi, SL Narayanan et Krishnan Saiskiran, combine expérience et force. Arjun et Narayanan font leurs débuts. Arjun a plané de manière tentante près de la marque Elo 2700 et Narayanan présente un style positionnel et solide enviable. Harikrishna et Sasikiran sont de vieux chevaux de guerre aux références éprouvées tandis que Vidit a également fait sa marque parmi les élites.

L’équipe féminine avec Koneru Humpy, D Harika, R Vaishali, Tania Sachdev et Bhakti Kulkarni est en tête d’affiche avec un Elo moyen de 2487 et est la grande favorite. L’Ukraine (2478) et la Géorgie (2475), en revanche, sont trop proches pour être confortables et l’Inde a besoin de bonnes performances chaque jour pour viser l’or.

Les autres équipes indiennes ont également le potentiel de créer des surprises et sans pression, elles ont la capacité de décrocher une médaille.

