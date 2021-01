Le pays est d’humeur de joie et de joie depuis qu’une jeune équipe indienne est devenue la première à battre l’Australie à The Gabba en plus de 32 ans. Et maintenant, la victoire s’est traduite par une certaine «diplomatie du cricket» sur Twitter, les chefs d’État des deux pays se félicitant mutuellement de leur performance.

Sur Twitter mercredi, le Premier ministre Narendra Modi a répondu à un tweet de félicitations de son homologue australien Scott Morrison.

En taguant Modi, Morrison a tweeté: « Félicitations à Narendra Modi et à l’équipe indienne de cricket pour une belle victoire dans la série de tests ici en Australie. C’était une compétition acharnée entre les meilleures équipes et les meilleurs joueurs du jeu. Félicitations à Tim Paine et à notre équipe masculine australienne. Équipe de test. Ils reviendront. «

Répondant au message de Morrison, Modi a déclaré: « Merci, Scott Morrison. C’était une série passionnante avec le meilleur des deux équipes en plein écran ».

Toutes nos félicitations @Narendra Modi et l’équipe indienne de cricket sur une grande victoire dans la série de tests ici en Australie. Ce fut un combat acharné entre les meilleures équipes et les meilleurs joueurs du jeu. Commiserations à @ tdpaine36 et notre équipe de test australienne masculine. Ils reviendront. #AUSvINDtest – Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 19 janvier 2021

Le tweet ne s’est pas arrêté là. Saisissant l’opportunité de renforcer ses relations diplomatiques avec la nation insulaire, Modi a écrit: « L’Inde et l’Australie font de redoutables concurrents sur le terrain et de solides partenaires ».

Le tweet reflète les liens économiques et politiques croissants de l’Inde avec l’Australie à la suite de l’impasse commerciale de cette dernière avec la Chine. En décembre 2020, l’Inde libéré le rapport sur la stratégie économique de l’Australie (AES), une stratégie de ce type unique en son genre pour tout pays suivant le rapport sur la stratégie économique de l’Australie pour l’Inde jusqu’en 2035.

Les hommes en bleu, quant à eux, ont battu les hôtes par trois guichets lors du quatrième et dernier test et ont remporté le trophée Border-Gavaskar 2-1 mardi. À la poursuite de 328 pour gagner, l’Inde a atteint l’objectif en 97 overs, Rishabh Pant restant invaincu sur 89.

La victoire a conduit à une ambiance de fête dans le pays avec l’équipe indienne relativement jeune qui a joué en l’absence de joueurs seniors comme Virat Kohli, offrant une performance fracassante malgré plusieurs experts prédisant le contraire.