La conseillère principale du Lincoln Project, Rachel Bitecofer, a reçu un certain contrecoup en ligne après avoir condamné le président Donald Trump pour sa suggestion d’augmenter les chèques de paie de relance en personne tant attendus de 600 $ à 2000 $.

« Comptez pas sur moi, » Bitecofer a tweeté, déplorant qu’une partie du crédit pour l’augmentation de la relance revienne à Trump et non aux femmes du Congrès libéral de la « brigade » démocrate. «Je préfère être sans abri plutôt que de prendre un putain de centime d’argent du sang de ce monstre,» Bitecofer a poursuivi, ajoutant que plus tôt cette année, elle « n’a pas besoin » le premier chèque de stimulation de 1 200 $.

Créditant apparemment les démocrates avec le deuxième paiement suggéré, Bitecofer a promis de « dépôt » il, en disant «… Au moins ça ne venait pas de lui.

Oh, les 2K $ sont liés à Trump et à son veto, pas à The Squad? Comptez pas sur moi. Je préfère être sans abri que de prendre 1 DAMN DIME OF BLOOD $ DE CE MONSTRE. 1er stimulus dont je n’avais pas besoin. Celui-ci, je me précipiterai pour déposer pour éviter que les choses ne rebondissent. Mais au moins ça ne venait pas de LUI. BRUT – Rachel "Le document" Bitecofer 📈🔭🍌 (@RachelBitecofer) 23 décembre 2020

Un peu plus tard, elle doublé sur la critique de la décision de Trump de demander au Congrès de modifier le projet de loi sur le soulagement des coronavirus, blâmant certains Américains d’avoir loué la décision. «Ça me fait peur que les gens s’alignent derrière Trump parce qu’il les manipule avec ce stimulus de 2 000 $», Bitecofer a tweeté.

Les commentaires de Bitecofer ont provoqué une réaction viscérale et unilatérale en ligne.

De nombreux commentateurs ont été déconcertés par elle « privilège » de rejeter le stimulus sur un désaccord politique au milieu d’une crise économique et d’une pandémie. Une personne a tweeté que Bitecofer avait «Zéro empathie pour les personnes qui meurent de faim et deviennent des sans-abri.»

« Imaginez à quel point vous devez être privilégié pour vous soucier davantage de la personne qui vous donne de l’argent plutôt que de l’argent lui-même » a écrit un autre commentateur.

Le voilà. Lincoln Project agrippant républicain sur une femme blanche privilégiée. Ça doit être sympa. J’espère sincèrement qu’une série de tragédies facilement évitables lui arrivera, la rendant sans maison … et j’espère qu’elle aura accès à toute l’aide dont elle a besoin. Voir si elle le refuse dans les lignes de parti pic.twitter.com/dsYWKZbR1X – ARusynBot (@rusyn_a) 23 décembre 2020

Quelle poubelle privilégiée. Pas étonnant, juste des ordures égocentriques sans aucune empathie pour les personnes qui meurent de faim et deviennent des sans-abri. – Carberry von Blorgia🗽🍑 (@ProfJSCarberry) 23 décembre 2020

Vous n’en avez évidemment pas besoin pour commencer, privilégiée Karen – GRATUIT ROSS ULBRICHT (@PardonRossNow) 23 décembre 2020

Imaginez à quel point vous devez être privilégié pour vous soucier davantage de la personne qui vous donne de l’argent plutôt que de l’argent lui-même – 💥ℝℍ ℙ🏴🚩 (@realCEOofANTIFA) 23 décembre 2020

Certains autres tweeters se moquaient de Bitecofer pour sa curieuse compréhension de l’économie, alors que les commentateurs se sont empressés de souligner que les chèques de relance n’étaient pas prélevés sur les fonds personnels de Trump, mais sur les deniers publics américains. «C’est notre argent, nous en avons besoin pour survivre» une personne a écrit, répondant à Bitecofer.

C’est notre argent en premier lieu. – anti-état (@anarchistnobody) 23 décembre 2020

Vous savez que l’argent vient du même endroit. Ce sont nos impôts. Je vais le prendre. – Pty Atheist de Ppl non représenté n’a pas voté Biden (@BerningAtheist) 23 décembre 2020

«Comptez-moi» ou «dépêchez-vous de déposer»? 🤷🏻‍♂️

C’est notre argent, nous en avons besoin pour survivre. – Darryl 🚩🏴🌹🍞 (@dkapplesaplings) 23 décembre 2020

Il semblerait que l’appel du président républicain à un programme initialement soutenu par les démocrates ait mis en évidence les divisions politiques des États-Unis. Par exemple, à l’instar de Bitecofer, la sénatrice démocrate Amy Klobuchar a appelé la proposition de Trump « Une attaque contre chaque Américain. »

Aussi sur rt.com « Attaque contre tous les Américains: » Le sénateur démocrate Klobuchar déchire la demande de Trump pour des chèques de paie de 2000 $ en facture de relance

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!