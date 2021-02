Pluton a été découverte le 18 février. Voici ce qui s’est passé ce jour-là dans l’histoire

Chaque jour a son histoire et sa signification. Les scientifiques passent leur temps à rechercher des découvertes et des découvertes afin de pouvoir comprendre l’univers de manière plus claire. Pour en revenir à l’importance et à l’histoire d’aujourd’hui, le 18 février 1930, l’objet anciennement connu sous le nom de planète Pluton a été découvert à l’observatoire Lowell de Flagstaff, en Arizona, par un curieux scientifique américain Clyde W.Tombaugh, avec la contribution de William H.Pickering. Pluton est également appelée une planète naine mais a ensuite été exclue de la famille des planètes.

Le nom de Pluton a été donné à la planète par une fille étudiante au 11ème après que des suggestions aient été recherchées pour nommer cette planète. L’idée derrière ce nom est que le dieu des ténèbres à Rome s’appelle Pluton et sur cette planète, il y a toujours des ténèbres, il devrait donc s’appeler Pluton. Pour terminer un tour du soleil, Pluton prend 248 ans.

Cependant, à part la fondation de la planète naine le 18 février, il y a une série d’autres événements importants enregistrés à la date de l’histoire du pays. Les événements sont mentionnés ci-dessous:

1836: En 1836, le grand saint et chef religieux de l’Inde, Ramakrishna Paramahamsa, également connu sous le nom de Gadadhar Chattopadhyaya, est né à Hooghly, au Bengale occidental.

1905: Shyamji Krishna Varma, considéré comme un nationaliste convaincu, a fondé l’Indian Home Rule Society à Londres.

1911: Le 18 février 1911, c’est le jour où un avion est utilisé pour la première fois pour livrer la poste aérienne. Henri Pequet qui est un pilote français a décollé sur un biplan du terrain de Parade avec 6 500 lettres pour la ville satellite de Naini afin de collecter des fonds pour la charité.

1930: Clyde W. Tombaugh a découvert Pluton le 18 février 1930, en tant que neuvième planète de notre système solaire. Cependant, plus tard, le statut de la planète en a été retiré.

1965: Des représentants de la Chine et du Pakistan ont signé un accord à Karachi concernant un prêt sans intérêt de 600 millions USD accordé au Pakistan par la Chine.

1998: Chidambaram Subramaniam a reçu le Bharat Ratna, la plus haute distinction civile du pays, pour sa contribution remarquable à la Révolution verte.

2007: 68 personnes tuées dans un attentat à la bombe à Samjhauta Express en partance pour Lahore depuis Delhi.

2008: Le Parti du peuple pakistanais a remporté 120 sièges au Pakistan après des années de régime militaire.

2014: Le 18 février 2014, une résolution a été adoptée dans le Lok Sabha pour bifurquer l’Andhra Pradesh en Telangana.