Pluto TV lance des chaînes FAST dédiées à l’actualité

Paramount service de télévision en streaming gratuit et financé par la publicité (FAST) Pluto TV lance une série de chaînes FAST dédiées à l’information, dont quatre du radiodiffuseur public canadien.

Les chaînes FAST devraient être lancées le mois prochain sur Pluto TV en Canada, inclure CBC News Explore, CBC News Toronto, CBC News Colombie-Britannique et Infos Radio-Canada. Le service a également introduit Reuters chaîne FAST au Canada, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques, tandis que CNN International sera disponible au Royaume-Uni, Allemagne, Suisse et Autriche et CNN rapide au Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Suisse, Canada, France, Italieet Espagne.

CNN Fast est une chaîne organisée de vidéos de courte durée, proposant du contenu CNN rapide et axé sur l’international dans les domaines du divertissement, des affaires, du sport et des événements d’actualité majeurs, tandis que Reuters fournit des informations rapides et précises de tous les coins du monde.

« Avec les débuts de CBC/Radio-Canada, CNN Fast, CNN International et Reuters sur Pluto TV, nous offrons à nos fans une couverture de l’actualité mondiale et locale, connectant ainsi notre public à chaque communauté à laquelle il appartient », a déclaré Katrina Kowalskivice-président principal, programmation et acquisitions de contenu international chez Pluto TV, dans un communiqué de presse. « En élargissant notre offre d’informations locales et géolocalisées, nous garantissons à nos téléspectateurs qu’ils restent informés des actualités mondiales les plus importantes, mais aussi de ce qui se passe au sein de leurs communautés, améliorant ainsi leur expérience de visionnage avec un contenu opportun et nous rapprochant un peu plus de notre mission de divertir la planète. »

Abonnez-vous maintenant – Gratuitement !

Dialogue diffusé est une lecture obligatoire dans les médias audiovisuels canadiens depuis 30 ans. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de professionnels connectés des secteurs des médias et de la radiodiffusion de partout au pays.

Le briefing hebdomadaire Le bulletin Broadcast Dialogue est envoyé exclusivement aux abonnés par courrier électronique tous les jeudis. C’est votre lien avec les actualités cruciales de l’industrie, les changements de personnel opportuns et d’excellentes opportunités d’avancement de carrière.

Commençons dès maintenant.