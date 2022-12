Pluto TV : Corus et Paramount lancent un service de diffusion en continu gratuit au Canada – National

Pluto TV est maintenant disponible au Canada. Diffusez maintenant, ne payez jamais.

Diffusant plus de 20 000 heures de programmation gratuite aux Canadiens, Pluto TV, grâce à un partenariat avec Corus, propose plus de 110 chaînes sélectionnées à partir d’une bibliothèque contenant des milliers de titres de Paramount et d’autres partenaires médiatiques mondiaux.

Pluto TV est actuellement le premier service de télévision en continu gratuit financé par la publicité (FAST) au monde. nouvelles de l’horloge et plus encore.

« Je suis ravi de présenter officiellement Pluto TV aux auditoires canadiens, en leur offrant une programmation fantastique qui combine le meilleur du contenu canadien de Corus, la vaste bibliothèque de Paramount et plus de 100 partenaires tiers », a déclaré Olivier Jollet, vice-président exécutif et directeur général international de Pluto TV.

“L’union de Pluto TV et de Corus offre le meilleur des deux mondes, en lançant une destination de streaming gratuite pour les fans. Comme nous sommes maintenant présents dans plus de 30 pays et territoires, nous nous rapprochons un peu plus de notre mission de divertir la planète.

« Le lancement de Pluto TV marque la prochaine évolution de la diffusion en continu au Canada, alors que Corus célèbre le lancement aux côtés de Paramount Global en tant que partenaires », a déclaré Troy Reeb, vice-président exécutif, réseaux de diffusion, Corus Entertainment. « Corus héberge le plus grand portefeuille de contenu original au Canada dans le domaine de l’alimentation et du style de vie, et les histoires qui touchent les Canadiens là où ils vivent grâce à Global News.

Trouvez ci-dessous un échantillon de ce que Pluto TV a à offrir.

Les classiques

Des sitcoms classiques comme Jours heureux à l’action de l’original Mission impossibleles titres classiques bien-aimés trouvent leur place sur le service avec des chaînes dédiées à l’original Le bateau de l’amour, Le spectacle d’Ed Sullivan, Le spectacle d’Andy Griffith et Le spectacle de Carol Burnettparmi beaucoup d’autres.

Crime

Le public du crime peut diffuser des histoires effrayantes et des émissions d’investigation comme Élémentaire et Hawaï cinq-0et la chaîne CSI présente des épisodes de la CSI chaînes de franchise et de séries uniques avec des épisodes d’émissions comme 48 heures, Fichiers médico-légaux, Mystères non résolus et plus.

Drame

Les fans de théâtre peuvent désormais se connecter à des chaînes organisées comme Pluto TV Courtroom, avec des épisodes de POINTE, Juger Amy et Instinctou la chaîne dramatique non-stop, qui présente des succès canadiens de Corus comme Départ et Yeux privés. Parmi les autres chaînes dramatiques à série unique, citons Beverly Hills 90210, Alerte à Malibu et Dynastie.

Films

Les cinéphiles peuvent se connecter à de nombreuses chaînes organisées par genre, y compris la romance, le drame, la comédie et l’action. Présentant certains des titres de films les plus divertissants de tous les temps, comme Le jour de congé de Ferris Bueller, Le monde de Wayne, Graisse, Termes d’affection et Gladiateuril y a vraiment une chaîne de cinéma pour tout le monde.

Vacance

Juste à temps pour les Fêtes, les Canadiens peuvent syntoniser la chaîne Christmas 365, où chaque jour est Noël avec des films de fêtes réconfortants et réconfortants, peu importe la saison.

La comédie

Pour les téléspectateurs en quête de rire, il y a Pluto TV Comedy Channel ainsi qu’un certain nombre de chaînes dédiées aux titres contemporains préférés des fans, y compris Parc du Sud, Fraser, Acclamations, Liens familiaux, Roi des reines et plus.

Télé réalité

De Le spectacle de Drew Barrymore au Juge Judy canaliser, La cuisine de l’enfer de Gordon Ramsay à Facteur de peurles contenus ne manquent pas en matière de divertissement et de réalité.

Pour les enfants

Il existe une infinité de chaînes pour les enfants et les familles, y compris Nick Jr. Pluto TV, avec Indices de blues et Wallykazam !, Copains d’âge préscolaire, Jeu préscolaire, et Nick Pluto TV, avec des émissions pour les plus grands, comme iCarly et Victorieuxainsi que des chaînes centrées sur des titres dont Totally Turtles dédiées à Tortues Ninja Teenage Mutantainsi que Dora TV et plus encore.

Sports et jeux

Pluto TV s’adresse également à ceux qui ont des intérêts spécifiques. Les fans de sport peuvent se connecter à BelN SPORTS XTRA, World Poker Tour et MAV TV Select, tandis que les joueurs peuvent accéder à du contenu qui célèbre les jeux vidéo les plus appréciés, tels que Jeu : Call of Duty, Jouabilité : Fortnite et Jeu : Roblox.

Contenu canadien

Pluto TV au Canada présentera fièrement plus de 30 chaînes dédiées à certains des contenus canadiens les plus emblématiques avec six chaînes pour la maison et le bricolage mettant en vedette des noms connus comme Bryan et Sarah Baeumler, Sarah Richardson, Sebastian Clovis et Scott McGillivray, quatre chaînes gastronomiques qui présentent des émissions canadiennes des chefs célèbres comme Anna Olson et Lynn Crawford, cinq chaînes pour enfants qui présentent des chouchous canadiens comme Max et Rubis et Franklinséries emblématiques comme Degrassi : la nouvelle générationet 14 chaînes nationales et locales de nouvelles et d’opinion diffusant des bulletins de nouvelles canadiens d’un océan à l’autre.

(Chaînes locales de Global News de Toronto, Montréal, Colombie-Britannique, Calgary, Edmonton, Halifax, Kingston, Lethbridge, Okanagan, Peterborough, Winnipeg, Regina et

Saskatoon sont disponibles. Les chaînes d’information nationales sont également diffusées sur Pluto TV Canada, y compris Nouvelles mondiales nationalesainsi que des chaînes d’information internationales telles que CBS News et Cheddar News.)

Contenu en français

Pluto TV Canada offrira également des chaînes entièrement en français, dont Dora TV FR, Tortues Ninja TV, Parc du Sud FR, Docteur Who FR, Degrassi FR, Alerte à Malibu et Les Nouveaux Détectives.

Pluto TV sera disponible gratuitement, sans inscription requise. Au lancement, les utilisateurs canadiens pourront regarder Pluto TV en ligne, via l’application Pluto TV pour Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, Android TV, Chromecast, appareils Samsung et LG, et via des applications mobiles sur l’App Store et Google Play. .

Global News est une propriété de Corus Entertainment.