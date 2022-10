Plusieurs villes ukrainiennes ciblées alors que la Russie déclenche les plus grandes attaques depuis des mois

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient l’image d’une personne décédée

La Russie a déclenché lundi un barrage de frappes généralisé et meurtrier contre plusieurs villes ukrainiennes, détruisant des cibles civiles, y compris le centre-ville de Kyiv, et tuant au moins 14 personnes.

Les services d’urgence ukrainiens ont déclaré que près de 100 personnes avaient été blessées lors des attaques aux heures de pointe du matin que la Russie a lancées depuis les airs, la mer et la terre contre au moins 14 régions, allant de Lviv à l’ouest à Kharkiv à l’est. De nombreuses attaques ont eu lieu loin des lignes de front de la guerre.

Bien que la Russie ait déclaré que des missiles visaient des installations militaires et énergétiques, certains ont frappé des zones civiles alors que les gens se rendaient au travail et à l’école. L’un a touché un terrain de jeu au centre-ville de Kyiv, la capitale de l’Ukraine, et un autre a frappé une université.

Le président russe Vladimir Poutine, dont l’armée a envahi l’Ukraine voisine le 24 février, a déclaré que les frappes étaient en représailles à ce qu’il a appelé les actions “terroristes” de Kyiv – une référence aux tentatives de l’Ukraine de repousser les forces d’invasion de Moscou et de paralyser leurs lignes d’approvisionnement.

Les actions auxquelles il a fait référence incluent une attaque au cours du week-end sur un pont clé entre la Russie et la péninsule de Crimée annexée, qui est prisée par le Kremlin.

Des explosions ont été signalées dans le district de Shevchenko à Kyiv, une vaste zone du centre de la capitale ukrainienne qui comprend la vieille ville historique, ainsi que plusieurs bureaux gouvernementaux. (Gleb Garanich/Reuters)

Les attaques contre l’Ukraine ont plongé une grande partie du pays dans une panne d’électricité, privant des centaines de milliers de personnes d’électricité jusqu’à lundi soir et créant une pénurie si grave que les autorités ukrainiennes ont demandé aux gens de conserver et ont annoncé qu’elles arrêteraient les exportations d’électricité vers l’Europe à partir de mardi.

Les pannes de courant privent également souvent les résidents d’eau, étant donné la dépendance du système à l’électricité pour faire fonctionner les pompes et autres équipements.

Andriy Yermak, conseiller principal du président Volodymyr Zelenskyy, a déclaré que les frappes n’avaient aucun “sens militaire pratique” et que l’objectif de la Russie était de provoquer une “catastrophe humanitaire”.

Poutine, s’exprimant plus tôt lors d’un appel vidéo avec des membres du Conseil de sécurité russe, a déclaré que l’armée russe avait lancé des “armes de précision” depuis les airs, la mer et le sol pour cibler les principales installations énergétiques et de commandement militaire.

Attaques russes les plus répandues depuis des mois

Le président russe a subi d’intenses pressions intérieures pour qu’il prenne des mesures plus agressives pour arrêter une contre-offensive ukrainienne largement réussie et pour réagir avec force à l’attaque de samedi sur le pont de Kertch, dont il a utilisé la construction pour cimenter son annexion de la Crimée en 2014.

Les frappes de missiles ont marqué les attaques russes les plus importantes et les plus répandues depuis des mois. Poutine, dont l’ordre de mobilisation partielle au début du mois a déclenché un exode de centaines de milliers d’hommes en âge de combattre de Russie, s’est abstenu de déclarer la loi martiale ou une opération antiterroriste, comme beaucoup l’avaient prévu.

Mais le barrage soutenu sur les grandes villes a touché à la fois les zones résidentielles et les infrastructures essentielles, laissant présager une poussée majeure de la guerre au milieu d’une contre-offensive ukrainienne réussie ces dernières semaines et soulevant des questions sur la “précision” du ciblage de la Russie.

À la suite des attentats, l’Ukraine a annoncé son intention d’arrêter les exportations d’électricité vers l’Europe. “Les frappes de missiles d’aujourd’hui, qui ont touché la production thermique et les sous-stations électriques, ont forcé l’Ukraine à suspendre ses exportations d’électricité à partir du 11 octobre 2022 pour stabiliser son propre système énergétique”, a déclaré le ministère ukrainien de l’Énergie dans un communiqué publié sur son site Internet.

Herman Halushchenko, ministre ukrainien de l’Énergie, a déclaré que les attaques contre le système électrique étaient “les plus importantes de toute la guerre”.

Explosions dans le centre de Kyiv

Le chef des forces de l’ordre ukrainiennes a déclaré que les attaques de lundi avaient endommagé 70 sites d’infrastructure, dont 29 critiques. Zelenskyy a déclaré que sur les 84 missiles de croisière et les 24 drones tirés par la Russie, les forces ukrainiennes en ont abattu 56.

Des explosions ont frappé le quartier Shevchenko de la capitale, une vaste zone du centre de Kyiv qui comprend la vieille ville historique ainsi que plusieurs bureaux gouvernementaux, a déclaré le maire Vitali Klitschko.

Certaines des grèves ont frappé près du quartier du gouvernement dans le cœur symbolique de la capitale, où se trouvent le parlement et d’autres monuments majeurs. Une tour de verre abritant des bureaux a été fortement endommagée, la plupart de ses vitres teintées bleutées soufflées.

Une tour endommagée est montrée sur les lieux du bombardement russe à Kyiv lundi. Des explosions ont secoué Kyiv tôt lundi après des mois de calme relatif dans la capitale ukrainienne. (Efrem Lukatsky/Associated Press)

Des résidents ont été vus dans les rues avec du sang sur leurs vêtements et leurs mains. Un jeune homme vêtu d’une veste bleue était assis par terre tandis qu’un médecin enroulait un bandage autour de sa tête. Une femme avec des bandages autour de la tête avait du sang sur tout le devant de son chemisier. Plusieurs voitures ont également été endommagées ou complètement détruites. Les sirènes des raids aériens ont retenti à plusieurs reprises dans tout le pays et à Kyiv.

Zelenskyy, dans une allocution vidéo, a fait référence au moment de l’heure de pointe des attaques de lundi, affirmant que la Russie “a choisi tel moment et telle cible exprès pour infliger le plus de dégâts”.

Fin des mois de calme

Alors que les sirènes des raids aériens se sont poursuivies tout au long de la guerre dans les grandes villes ukrainiennes du pays, à Kyiv et dans d’autres régions où il y a eu des mois de calme, de nombreux Ukrainiens ont commencé à ignorer leurs avertissements et à vaquer à leurs occupations normales.

REGARDER | Des tirs de missiles russes frappent la ville ukrainienne de Zaporizhzhia : Des tirs de missiles russes frappent la ville ukrainienne de Zaporizhzhia La ville de Zaporizhzhia a été la cible de frappes de missiles russes ces derniers jours, les dernières touchant des maisons et des complexes d’appartements. Certains pensent qu’il s’agit d’une réponse à une prétendue attaque ukrainienne contre un pont stratégique et politiquement important reliant la Crimée et la Russie.

Cela a changé lundi matin. Au moins l’un des véhicules touchés près de l’Université nationale de Kyiv semblait être un minibus de banlieue, connu sous le nom de “marshrutka” – une alternative populaire, bien que souvent bondée, aux lignes de bus et de métro de la ville.

À proximité, au moins une grève a atterri dans le populaire parc Shevchenko, laissant un grand trou près d’une aire de jeux pour enfants.

Lesia Vasylenko, membre du parlement ukrainien, a publié une photo sur Twitter montrant qu’au moins une explosion s’est produite près du bâtiment principal de l’Université nationale de Kyiv, dans le centre de Kyiv.

A quelques minutes de chez moi. Il y a tout juste 20 minutes. Qu’est-ce que #Russia essaie de frapper ? L’université nationale ? Le parc? Ou la cour de récréation ? pic.twitter.com/311EHalGH6 —@lesiavasylenko

Ailleurs, la Russie a ciblé des zones civiles et des infrastructures énergétiques alors que des sirènes de raid aérien retentissaient dans toutes les régions de l’Ukraine, à l’exception de la Crimée annexée par la Russie, pendant quatre heures consécutives.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré qu’il s’était entretenu lundi avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, de l’accès de Kyiv aux systèmes de défense aérienne et aux “équipements pour relever les défis de l’approvisionnement en électricité” à la suite des dernières attaques de la Russie.

Le président américain Joe Biden et l’ukrainien Zelenskyy ont également discuté des défenses aériennes, a déclaré le dirigeant ukrainien lundi soir, qualifiant cette technologie de “priorité numéro un de notre coopération en matière de défense”.

Dans notre appel d’aujourd’hui, le secrétaire général de l’OTAN @JensStoltenberg a condamné les frappes russes et a assuré qu’il redoublerait d’efforts pour travailler avec ses alliés afin de fournir L’Ukraine avec des systèmes et des équipements de défense aérienne pour relever les défis de l’approvisionnement en électricité. L’OTAN continuera de soutenir l’Ukraine. —@DmytroKuleba

Plusieurs morts dans la ville de Dnipro

Les journalistes de l’Associated Press à Dnipro ont vu les corps de plusieurs personnes tuées sur un site industriel à la périphérie de la ville. Les fenêtres de la zone avaient été soufflées et le verre jonchait la rue. Un bâtiment de télécommunications a été touché.

Les médias ukrainiens ont également signalé des explosions dans un certain nombre d’autres endroits, notamment la ville occidentale de Lviv, qui a servi de refuge à de nombreuses personnes fuyant les combats à l’est, ainsi qu’à Kharkiv, Ternopil, Khmelnytskyi, Zhytomyr et Kropyvnytskyi.

Le corps d’une personne décédée gît au sol après des tirs de missiles russes à Kyiv lundi. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

Le pont de Kertch est stratégiquement important pour la Russie, en tant que voie d’approvisionnement militaire vers ses forces en Ukraine, et symboliquement, en tant qu’emblème de ses revendications sur la Crimée. Personne n’a revendiqué la responsabilité d’avoir endommagé le pont de 19 kilomètres de long, le plus long d’Europe.

Ben Hodges, un ancien commandant des forces de l’armée américaine en Europe, a déclaré que l’ampleur des frappes de lundi suggérait que le plan d’escalade de la Russie avait peut-être été élaboré avant que le pont ne soit attaqué.

La Russie « essaie de nous détruire », dit Zelenskyy

Au milieu de l’assaut, Zelenskyy a déclaré sur son compte Telegram que la Russie “essaye de nous détruire et de nous effacer de la surface de la Terre”.

Les attentats ont provoqué un chœur d’indignation en Europe. Le président français Emmanuel Macron s’est dit “extrêmement préoccupé”. Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a tweeté que “les tirs de missiles de la Russie sur les zones civiles de l’Ukraine sont inacceptables”.

REGARDER | Un expert de la défense voit dans la cible russe des villes ukrainiennes une escalade : Un expert de la défense considère que la cible russe des villes ukrainiennes est une escalade L’ancien responsable canadien de la défense, Andrew Rasiulis, qualifie les dernières attaques en Ukraine d’escalade de la guerre de la Russie. Il dit que les frappes ont été beaucoup plus proches de la vie quotidienne des Ukrainiens que les attaques précédentes.

Biden a déclaré que les attaques “ont tué et blessé des civils et détruit des cibles sans but militaire. Elles démontrent une fois de plus la brutalité totale de la guerre illégale de M. Poutine contre le peuple ukrainien”. Lors d’un appel téléphonique plus tard lundi, Biden a déclaré à Zelenskyy que les États-Unis avaient accepté sa demande de fournir des systèmes avancés de défense aérienne.

Le porte-parole du chancelier allemand Olaf Scholz, Steffen Hebestreit, a déclaré que les puissances industrielles du Groupe des Sept tiendront une vidéoconférence mardi à laquelle Zelenskyy s’adressera. L’Allemagne préside actuellement le G-7.

Le premier ministre Justin Trudeau a exprimé ses condoléances à Zelenskyy au nom des Canadiens lors d’un appel téléphonique lundi, et il a réitéré l’engagement du Canada à continuer de fournir une aide militaire, économique et humanitaire.

Son bureau a déclaré que Trudeau avait déclaré à Zelenskyy que “des attaques russes aussi flagrantes ne font que renforcer la détermination du Canada à soutenir l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire”.

Je suis consterné par les attaques continues de la Russie contre les civils ukrainiens. Ce comportement est répréhensible, et il ne fait que renforcer notre détermination. Nous nous engageons à demander des comptes au régime russe et à soutenir l’Ukraine, notamment par une assistance militaire continue. —@JustinTrudeau

Certains craignaient que les attaques de lundi ne soient que la première salve d’une nouvelle offensive russe. Le ministère ukrainien de l’Éducation a annoncé que toutes les écoles ukrainiennes devaient passer aux cours en ligne au moins jusqu’à la fin de cette semaine.

Autre signe d’escalade possible, l’allié le plus proche de Poutine, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, a déclaré lundi qu’il avait ordonné aux troupes de se déployer conjointement avec les forces russes près de l’Ukraine, qu’il accuse de planifier des attaques contre la Biélorussie avec ses soutiens occidentaux.

En Russie, les grèves ont été acclamées par les faucons. Ramzan Kadyrov, le dirigeant résolument pro-Kremlin de la région russe de Tchétchénie qui avait exigé ces derniers jours que les commandants militaires soient limogés, a salué les attaques de lundi : “Maintenant, je suis satisfait à 100 % de la manière dont l’opération militaire spéciale est menée”.