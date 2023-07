Plusieurs victimes signalées alors que l’attaque russe contre l’Ukraine se poursuit pour la troisième soirée consécutive

Les forces russes ont continué à tirer sur des cibles dans toute l’Ukraine pour la troisième nuit consécutive, faisant de nombreuses victimes.

Le ciblage par Moscou de l’importante région ukrainienne de la mer Noire a fait au moins deux morts dans la ville portuaire d’Odessa, selon un rapport de l’Associated Press.

Les attaques surviennent quelques jours seulement après que la Russie se soit retirée de l’Initiative céréalière de la mer Noire, qui permettait aux exportations de céréales ukrainiennes d’atteindre des pays menacés par la faim.

Selon le gouverneur d’Odessa, Oleh Kiper, les forces ukrainiennes ont pu abattre 12 drones Shahed de fabrication iranienne et deux missiles Kalibr lors de la dernière série d’attaques, mais la défense aérienne a noté qu’elle n’avait pas réussi à abattre certains missiles X-22 et Onyx.

Le Kremlin a qualifié les attaques de « représailles » pour une frappe sur un pont vital reliant la Crimée sous contrôle russe au continent plus tôt cette semaine. Les responsables russes ont imputé l’attaque à l’Ukraine, tandis que les responsables ukrainiens ont laissé entendre que ses forces étaient responsables de la frappe, mais n’ont pas pris tout le crédit.

Les responsables russes affirment que les attaques ont visé « des ateliers de production et des sites de stockage de bateaux sans pilote » à Odessa, qui ont été accusés d’être responsables de l’attaque du pont en Crimée. Les forces russes ont également affirmé avoir détruit les installations ukrainiennes d’infrastructure de carburant et les dépôts de munitions dans la région.

Les attaques sont survenues après les frappes de la nuit précédente visant les terminaux céréaliers et pétroliers ukrainiens, un acte condamné par le chef des affaires étrangères de l’Union européenne, Josep Borrell.

« Plus de 60 000 tonnes de céréales ont été brûlées », a déclaré Borrell. « Ainsi, non seulement ils se retirent de l’accord sur les céréales … mais ils brûlent le grain. »

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a également condamné l’action russe ces derniers jours, affirmant que de nombreuses personnes dépendent des exportations de céréales ukrainiennes.

« Le fait que le président russe ait annulé l’accord sur les céréales et bombarde maintenant le port d’Odessa n’est pas seulement une autre attaque contre l’Ukraine mais une attaque (…) contre les personnes les plus pauvres du monde », a déclaré Baerbock. « Des centaines de milliers de personnes, pour ne pas dire des millions, ont un besoin urgent de céréales en provenance d’Ukraine. »

Jeudi, le département d’État américain a annoncé de nouvelles sanctions contre diverses personnes et entités russes conçues pour « dégrader les capacités militaires actuelles et futures de la Russie, réduire les revenus de la Russie en ciblant ses futurs projets énergétiques et freiner le contournement des sanctions en ciblant ceux qui aident la Russie à se procurer du matériel sensible ».

Les attaques surviennent également alors que des mercenaires de la société militaire russe Wagner Group ont commencé à lancer des exercices conjoints avec l’armée biélorusse après que le chef du groupe, Yevgeny Prigozhin, a été exilé dans le pays à la suite d’une tentative de coup d’État apparemment ratée contre le président russe Vladimir Poutine le mois dernier, selon l’Associated Press.

Le chef de Wagner s’est engagé à renforcer la sécurité biélorusse, provoquant des tensions entre les pays frontaliers de l’OTAN qui sont sceptiques quant à la présence de Wagner en Biélorussie.

« Le repositionnement du groupe Wagner faisait partie du plan de Poutine visant à ouvrir le deuxième front en Biélorussie, qui est maintenant en possession d’armes nucléaires tactiques », a déclaré Rebekah Koffler, auteur et ancien officier du renseignement de la DIA, à Fox News Digital. « Poutine – sous le couvert du soi-disant « coup d’État de Prigozhin » – a placé Wagner, sa meilleure force de combat, dans une position beaucoup plus menaçante : à distance de frappe de Kiev, de l’Ukraine et de la frontière de l’OTAN – la Lettonie, la Lituanie. »

Cependant, Prigozhin a affirmé que ses forces n’avaient pas l’intention de rentrer en Ukraine de sitôt, qualifiant l’état des lignes de front russes dans le pays de « honte » au milieu des frictions avec les dirigeants du ministère russe de la Défense, selon un rapport de USA Today jeudi.

Le chef du groupe de mercenaires, qui commande certaines des forces les plus compétentes de Russie, a déclaré que ses combattants resteraient en Biélorussie et se concentreraient sur la formation des troupes du pays.

« Nous nous sommes battus avec dignité. Nous avons fait beaucoup pour la Russie », a déclaré Prigozhin. « Ce qui se passe maintenant sur le front est une honte. »