Plusieurs victimes dans l’escalade majeure à Gaza – responsables locaux – RT World News

Les Forces de défense israéliennes ont lancé vendredi des frappes contre des quartiers résidentiels de Gaza, en réponse à la prétendue menace d’agression du Jihad islamique palestinien (JIP). L’un des principaux membres du groupe a été tué. Les responsables locaux affirment également que l’attaque de Tsahal a fait plusieurs morts parmi les civils et des dizaines de blessés.

Des séquences vidéo montrent de la fumée s’élevant d’une zone résidentielle densément peuplée de l’enclave palestinienne, après que les forces israéliennes ont mené des frappes aériennes. Dans un communiqué, Tsahal a déclaré que l’attaque avait été lancée après « les menaces directes posées par le Jihad Islamique Palestinien à Gaza ».

La mission a été nommée « Opération Breaking Dawn » par Tsahal.

❗Tsahal mène l’opération “Dawn” contre l’Organisation du Jihad Islamique Palestinien dans la bande de Gaza – service de presse pic.twitter.com/TvHxKm7RT4 – T Boy !!!🇳🇬🇷🇺🇳🇬🇷🇺 (@TobiAyodele) 5 août 2022

Les frappes de vendredi ont tué le haut responsable du JIP Taysir al-Jabari, selon Tsahal. Le prédécesseur d’Al-Jabari, Baha Abu al-Ata, a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne en 2019.

Les responsables palestiniens de la santé affirment également qu’au moins sept personnes ont été tuées dans les frappes, dont une fillette de cinq ans. Au moins 40 personnes ont été blessées, ont-ils ajouté.

“Nous ne reculerons pas et nous n’hésiterons pas” a déclaré le secrétaire général du JIP, Ziyad Al-Nakhala, en réponse à la mort d’al-Jabari.















Les responsables israéliens ont averti pendant plusieurs jours que le groupe militant prévoyait d’attaquer Israël avec des missiles antichars et des tirs de snipers. L’avertissement est intervenu après que les forces israéliennes ont arrêté lundi le chef du JIP Bassem Saadi dans la ville cisjordanienne de Jénine. Un adolescent palestinien a été tué lors du raid contre la maison de Saadi.

Le JIP a déclaré dans un communiqué qu’il déclarait l’état de “vigilance” et élevant le “préparation” de ses combattants en réponse. Pendant ce temps, Israël a limité les rassemblements à moins de 80 kilomètres (50 miles) de Gaza et a alerté les habitants de la possibilité de tirs de roquettes palestiniennes, tout en bloquant les routes entrant et sortant de la zone.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, s’est rendu jeudi au commandement sud de Tsahal et a émis un avertissement aux militants palestiniens, disant “tLa menace sera supprimée d’une manière ou d’une autre.