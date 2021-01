Plusieurs véhicules militaires hors route ont pris feu pendant la nuit dans la ville allemande de Leipzig. Les voitures ont subi de lourds dommages, selon la police locale, qui soupçonne qu’un incendie criminel délibéré a causé l’incendie.

Une dizaine de véhicules Mercedes-Benz de classe G, garés chez un concessionnaire automobile local à Leipzig, ont été engloutis par les flammes pendant la nuit du Nouvel An.

Alors que l’incendie a été rapidement éteint, au moins sept d’entre eux étaient «Gravement endommagé», la police locale a déclaré. Selon les résultats préliminaires, l’incendie a probablement été causé par un incendie criminel délibéré. Jusqu’à présent, aucun suspect n’a été appréhendé.

Les images de la scène montrent que plusieurs voitures ont été réduites en balles brûlées.

Les véhicules les moins endommagés portent des plaques d’immatriculation distinctives, délivrées à la Bundeswehr – l’armée du pays.

Il n’était pas immédiatement clair comment les voitures se sont retrouvées chez le concessionnaire. On ne sait pas non plus à quelle unité appartiennent les véhicules, car l’armée allemande est jusqu’à présent restée silencieuse sur l’incident.

La Classe G est un véhicule tout-terrain non blindé, fabriqué par Daimler AG. Diverses modifications de la voiture sont déjà largement utilisées par la Bundeswehr depuis quelques années.

