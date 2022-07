Plusieurs travailleurs subissent des décharges électriques dans le comté rural de La Salle ; 3 subissent des blessures « potentiellement mortelles » – section locale de Shaw

De multiples blessures ont été signalées mardi matin alors que des travailleurs d’une entreprise de rénovation domiciliaire ont subi des décharges électriques dans le comté rural de La Salle, à l’est de Leonore. Aucun décès n’a été signalé dans l’immédiat.

Selon le chef des pompiers de Grand Ridge, Tim Geiger, cinq travailleurs ont été blessés, quatre ont été transportés vers des hôpitaux locaux et un a été transporté par avion à Peoria. Aucun nom n’a été dévoilé pour le moment.

Selon Geiger, trois des cinq travailleurs ont subi des blessures « potentiellement mortelles ». Il n’y a pas eu de rapport immédiat sur la façon dont cet accident s’est produit.

Le shérif de La Salle Co. ainsi que plusieurs compagnies d’incendie et d’EMS ont été envoyés au coin de East 15th et North 1659th Road dans le canton de Bruce.

Les blessures ont été subies dans une maison de trois étages située au coin sud-ouest de l’intersection.

Les travailleurs étaient avec Double L Seamless Gutters basé à Roanoke. Pour le moment, les travailleurs de l’entreprise ont refusé de commenter la situation.

Il s’agit d’une histoire en développement qui continuera d’être mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

Le shérif du comté de La Salle, Adam Diss, a déclaré qu’un communiqué de presse était à paraître sur l’incident.