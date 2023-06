Plusieurs tornades ont tué au moins une personne et blessé près de deux douzaines dans le Mississippi

JACKSON, Mlle. (AP) – Plusieurs tornades ont balayé le Mississippi pendant la nuit, tuant un et en blessant près de deux douzaines, ont déclaré des responsables.

Les secouristes de l’État travaillaient toujours avec les comtés lundi matin pour évaluer les dégâts causés par les tempêtes au cours desquelles des températures élevées et de la grêle dans certaines régions ont accompagné des tornades. Le décès et les blessures ont été signalés par des responsables du comté de Jasper, dans l’est du Mississippi. Dans un communiqué de presse lundi matin, l’Agence de gestion des urgences du Mississippi a déclaré que plus de 49 000 foyers du centre du Mississippi étaient sans électricité.

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a déclaré que les tornades avaient frappé les comtés de Jasper et de Rankin, qui bordent la capitale, Jackson. Les équipes d’urgence effectuaient des missions de recherche et de sauvetage et des évaluations des dommages, déployant des drones dans certaines zones car ils étaient impossibles à atteindre par véhicule en raison de lignes électriques tombées.

Des dizaines de milliers de personnes dans le comté de Hinds étaient toujours sans électricité lundi matin après que des vents violents ont frappé l’État tôt vendredi.

Reeves a déclaré que l’État ouvrait des centres de commandement et des abris pour les personnes déplacées par les intempéries.

The Associated Press