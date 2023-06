Plusieurs tornades font 1 mort et près de 2 douzaines de blessés dans le Mississippi

LOUIN, Mississippi (AP) – Plusieurs tornades ont balayé le Mississippi pendant la nuit, tuant un et en blessant près de deux douzaines, ont annoncé lundi des responsables.

Les secouristes de l’État travaillaient toujours avec les comtés pour évaluer les dégâts causés par les tempêtes au cours desquelles des températures élevées et de la grêle dans certaines régions accompagnaient les tornades. Le décès et les blessures ont été signalés par des responsables du comté de Jasper, dans l’est du Mississippi.

La petite ville rurale de Louin a subi le plus gros des dégâts. Des images et des photos de drones ont montré de vastes étendues de terrain couvert de débris, des maisons décimées et des arbres mutilés. Au moins une personne a été soulevée de l’épave sur une civière.

Debout devant sa maison endommagée lundi, Lester Campbell a déclaré à l’Associated Press que son cousin, George Jean Hayes, 67 ans, est la personne décédée. Joint par téléphone lundi, le coroner du comté de Jones, Don Sumrall, a déclaré que Hayes avait été déclaré mort à 2 h 18 du matin des suites d’un « traumatisme multisystémique ».

Campbell s’est endormi dans son fauteuil dimanche soir. Il a été réveillé vers minuit après l’extinction des lumières. Après qu’il se soit dirigé vers la cuisine pour prendre quelque chose dans le réfrigérateur, la tornade a frappé.

« C’est arrivé si vite », a déclaré Campbell. « C’était comme un bruit de train, un ‘rugissement, rugissement, rugissement.' »

Il se laissa tomber par terre et rampa jusqu’au placard de sa chambre, où sa femme s’était déjà réfugiée. Au moment où il atteignit le placard, la tornade était passée.

Campbell a déclaré avoir entendu des appels à l’aide de l’autre côté de la rue, où Hayes vivait dans une roulotte. Il est sorti de chez lui pour trouver des secouristes transportant son cousin, le front et la jambe ensanglantés, dans une ambulance. Elle était consciente et parlait quand il l’a vue mais est décédée avant d’atteindre l’hôpital, a-t-il dit.

La plupart des personnes blessées dans le comté de Jasper, y compris Hayes, ont été transportées au centre médical régional du centre-sud de Laurel entre 2 et 3 heures du matin, a déclaré Becky Collins, porte-parole de l’établissement. Une vingtaine de personnes avaient des contusions et des coupures. La plupart étaient dans un état stable lundi matin.

Eric Carpenter, météorologue au Service météorologique national de Jackson, a déclaré qu’un courant-jet inhabituellement fort a soufflé dans la région. Une tornade a émergé près de Louin avant de parcourir au moins 11 kilomètres au sud jusqu’à Bay Springs.

Les tornades frappent généralement le Mississippi du début au milieu du printemps. Carpenter a qualifié le moment des tornades, ainsi que le tonnerre et la grêle persistants ainsi que les températures élevées, de « situation très inhabituelle ».

« C’est un tout autre jeu ici », a déclaré Carpenter. « Ce que nous verrions généralement en mars et avril, nous le voyons en juin. »

Le 24 mars, une tornade vicieuse a creusé un chemin de destruction dans certaines parties de l’ouest et du nord du Mississippi, tuant au moins 26 personnes et endommageant des milliers de maisons. Certaines villes du delta rural et pauvre du Mississippi sont confrontées à une tâche ardue à reconstruire.

Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a déclaré que les tornades de lundi avaient également frappé le comté de Rankin, qui borde la capitale, Jackson. Les équipes d’urgence effectuaient des missions de recherche et de sauvetage et des évaluations des dommages, déployant des drones dans certaines zones car ils étaient impossibles à atteindre par véhicule en raison de lignes électriques tombées.

Lundi après-midi, une autre tornade possible a frappé la ville de Moss Point, dans le sud du Mississippi. Les photos montraient des maisons avec des toits effacés et des lignes électriques inclinées. Alors que des vents violents et de fortes pluies couvraient le comté de Jackson, WLOX-TV a rapporté que huit personnes étaient piégées à l’intérieur d’une banque au centre-ville de Moss Point. Ils ont ensuite été sauvés indemnes. Le comté est resté sous un avertissement de crue éclair lundi.

Dans un communiqué de presse lundi, la Mississippi Emergency Management Agency a déclaré que plus de 49 000 foyers du centre du Mississippi étaient sans électricité. Des dizaines de milliers de personnes dans le comté de Hinds, la région la plus peuplée de l’État, étaient toujours sans électricité lundi matin après que des vents violents ont frappé l’État tôt vendredi.

Reeves a déclaré que l’État ouvrait des centres de commandement et des abris pour les personnes déplacées par les intempéries.

Après avoir fui son domicile lundi matin, Campbell est revenu pour constater les dégâts. Il est arrivé pour constater que la moitié du toit avait disparu, le garage détruit et les fenêtres brisées. Il se sentait chanceux par rapport à ses voisins.

« La plupart des maisons ont disparu. Ils sont démolis. Ils ont terminé », a déclaré Campbell.

___

Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg et Rogelio Solis, The Associated Press