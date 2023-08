Plusieurs téléphones Huawei 5G obtiennent la certification Bluetooth

5 nouveaux téléphones Huawei ont été certifiés par le Bluetooth SIG et sur la base de leurs identifiants, ils offriront une connectivité 5G. Les cinq nouveaux appareils sont les ADA-AN00, PSD-AN00, ADA-TN00, BLK-AN00 et BLK-TN00 avec le UN et TN suffixes indiquant la connectivité 5G. Pour référence, les téléphones Huawei 4G comme le Mate 50 (CET-AL00), le Mate X3 (ALT-AL00) et le P60 Pro (MNA-AL00) portent tous le AL suffixe. On ne sait pas grand-chose d’autre sur les appareils nouvellement certifiés, si ce n’est qu’ils prennent en charge la connectivité Bluetooth 5.2.







Numéros de modèle des appareils Huawei nouvellement certifiés

En plus des téléphones Huawei sans nom, nous pouvons voir des certifications pour les appareils des séries Huawei nova 13, nova 14, nova 15 et nova 16. Ceux-ci seront disponibles en versions vanille, Pro et Ultra, tous avec une connectivité 5G basée sur leurs identifiants.







Les appareils des séries Huawei nova 13, nova 14, nopva 15 et nova 16 apparaissent également dans la liste

Un récent rapport de Reuters suggère que Huawei travaille avec la fonderie chinoise SMIC sur le développement de chipsets 5G utilisant le processus de fabrication N+1 de SMIC et les outils logiciels d’automatisation de la conception électronique (EDA) de Huawei. Les taux de rendement des puces qui en résultent devraient être inférieurs à 50 %, les prévisions suggérant la production initiale de 2 à 4 millions d’unités de chipset 5G. Huawei viserait à lancer ses premiers téléphones 5G avec le chipset nouvellement développé plus tard cette année, qui pourrait faire partie de la série Mate 60.

Source (en chinois)