«Plusieurs» suspects de l’assistance au président haïtien étaient des informateurs de l’agence américaine des drogues, le FBI – rapports – RT USA News

La US Drug Enforcement Agency (DEA) a confirmé qu’au moins un des hommes arrêtés pour le meurtre du président haïtien Jovenel Moise était leur informateur, selon CNN, tandis que plusieurs autres pourraient avoir des liens avec le FBI.

Moise a été abattu à l’aube mercredi dernier, par des assaillants qui auraient prétendu être des agents de la DEA en train de faire une descente à son domicile. Répondant à une enquête de CNN lundi, l’agence a officiellement nié que les attaquants agissaient en son nom, mais a confirmé que « parfois, l’un des suspects » détenu par les autorités haïtiennes « était une source confidentielle de la DEA ».

JUST IN: Plusieurs des hommes impliqués dans l’opération qui a tué le président haïtien travaillaient auparavant comme informateurs des forces de l’ordre américaines, selon des sources https://t.co/vhODefwIux – CNN International (@cnni) 12 juillet 2021

De plus, à la suite de l’assassinat « le suspect a contacté ses contacts à la DEA », qui l’a exhorté à se rendre aux autorités locales. La DEA et le Département d’État américain « fourni des informations au gouvernement haïtien qui a aidé à la remise et à l’arrestation du suspect et d’une autre personne », dit l’agence.

Dans une déclaration à Reuters, un responsable anonyme de l’application des lois a cherché à clarifier que le suspect n’était pas un informateur actif de la DEA au moment de l’assistance.

L’assassinat a impliqué au moins 28 hommes, ont indiqué les autorités haïtiennes. La plupart des suspects sous leur garde sont des ressortissants colombiens, des mercenaires embauchés par l’intermédiaire d’une société de sécurité américaine basée en Floride.

Cependant, au moins trois des personnes détenues sont des citoyens américains. L’un d’eux est Christian Emmanuel Sanon, 63 ans. Il a été arrêté lundi et est soupçonné d’avoir organisé l’assassinat, a déclaré le chef de la police Léon Charles lors d’une conférence de presse.

CNN a également signalé que plusieurs des suspects « avait des liens avec les États-Unis, notamment en travaillant comme informateurs pour le FBI », mais a cité des sources anonymes informées sur la question. Contrairement à la DEA, le FBI n’a ni confirmé ni infirmé ces rapports, affirmant seulement qu’il utilise « sources licites pour recueillir des renseignements » dans le cadre de ses enquêtes.





La DEA est très présente en Colombie, où les États-Unis et le gouvernement de Bogota sont engagés depuis des décennies dans une guerre contre les cartels de la cocaïne. L’agence est également présente en Haïti, mais le site Internet de l’ambassade américaine à Port-au-Prince ne donne aucun détail sur ses activités. Le lien vers le « Activités régionales de la DEA Caraïbes » site Web offre un « La page demandée n’a pas pu être trouvée » Message d’erreur.

Au lendemain de l’assassinat de Moise, Haïti a demandé l’aide des États-Unis pour stabiliser le pays. Un ministre du gouvernement aurait même demandé le déploiement de troupes américaines, affirmant que les « terroristes » pourraient exploiter le chaos pour cibler les aéroports et les réserves de gaz. Interrogée à ce sujet, la Maison Blanche a seulement dit que l’affaire était « à l’étude » et les troupes ne sont pas exclues.

