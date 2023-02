Plusieurs survivants secourus plus d’une semaine après le tremblement de terre en Turquie

Au moins cinq survivants ont été secourus mardi des décombres des zones touchées par le tremblement de terre en Turquie, ont rapporté les médias locaux, huit jours après le pire séisme de l’histoire moderne du pays.

Une femme et un homme ont été extraits des ruines de la ville méridionale de Hatay quelque 204 heures après que le séisme a frappé la région et certaines parties du nord-ouest de la Syrie, ont indiqué les médias turcs.

Plus tôt mardi, un jeune de 18 ans nommé Muhammed Cafer a été sauvé des décombres d’un immeuble dans le sud de la Turquie quelque 198 heures après le tremblement de terre de lundi dernier, a déclaré la chaîne de télévision CNN Turk.

Dans la province turque d’Adiyman, les diffuseurs ont montré des secouristes transportant Cafer attaché sur une civière, un masque à oxygène sur le visage et un agent de santé tenant un sac IV, du site du bâtiment effondré à une ambulance en attente.

On pouvait voir Cafer bouger ses doigts alors qu’il était emporté.

REGARDER | Des adolescents tirés des décombres lors de sauvetages séparés mardi :

2 adolescents secourus sous des immeubles effondrés en Turquie Un jeune de 18 ans d’Adiyaman, en Turquie, et un jeune de 17 ans de Kahramanmaras ont été mis en sécurité par des équipes de secours après avoir été piégés pendant plus d’une semaine sous des bâtiments qui se sont effondrés après les tremblements de terre de la semaine dernière.

Peu de temps auparavant, des secouristes avaient tiré vivants deux frères des ruines d’un immeuble dans la province voisine de Kahramanmaras.

L’agence de presse publique Anadolu les a identifiés comme étant Muhammed Enes Yeninar, 17 ans, et son frère, Baki Yeninar, 21 ans, qui a été secouru après lui.

Ils ont tous deux été placés dans des ambulances et transportés à l’hôpital. Leur état n’était pas clair.

“Nous allons repartir de zéro”

D’autres survivants ont rejoint mardi un exode massif des zones touchées par le tremblement de terre en Turquie, certains quittant leur maison avec peu d’espoir de revenir ou de voir leurs proches s’éloigner des décombres, à un moment où certaines équipes de secours partent.

“C’est très dur. … Nous allons repartir de zéro, sans biens, sans travail”, a déclaré Hamza Bekry, 22 ans, un Syrien originaire d’Idlib qui vit à Hatay, dans le sud de la Turquie, depuis 12 ans.

“Notre maison s’est complètement effondrée. Plusieurs de nos proches sont morts. Il y en a encore sous les décombres”, a-t-il poursuivi, alors qu’il s’apprêtait à suivre sa famille à Isparta, dans le sud de la Turquie.

REGARDER | Le survivant a fait des bruits de claquement après que la voix soit devenue rauque :

Une femme turque survit 5 jours coincée sous les décombres du tremblement de terre Une femme en Turquie dont le sauvetage a été filmé par une caméra de CBC News se remet actuellement à l’hôpital après avoir été piégée sous les décombres du tremblement de terre pendant près de cinq jours. Sa famille est reconnaissante et ses médecins disent qu’elle a été secourue juste à temps.

Il deviendra l’une des plus de 158 000 personnes qui ont évacué la vaste bande du sud de la Turquie touchée par le tremblement de terre, l’un des tremblements les plus meurtriers de l’histoire moderne de la région.

La catastrophe, avec un nombre combiné de morts en Turquie et en Syrie voisine dépassant désormais les 37 000, a dévasté des villes entières dans les deux pays, laissant les survivants sans abri dans le froid glacial, dormant parfois sur des tas de décombres.

“Je n’attends pas grand-chose de cette vie, mais la vie de nos enfants est importante”, a déclaré Riza Atahan, de Hatay, en mettant sa femme et sa fille dans un bus en direction de la sécurité à environ 300 kilomètres.

Des manifestants tiennent des pancartes lors d’une manifestation contre la gestion par le gouvernement de la réponse au tremblement de terre, à Istanbul, lundi. (Kurtulus Ari/Associated Press)

Des dizaines d’habitants et de premiers intervenants ont exprimé leur perplexité face au manque d’eau, de nourriture, de médicaments, de sacs mortuaires et de grues dans la zone sinistrée dans les premiers jours qui ont suivi le séisme.

“Les gens ne sont pas morts à cause du tremblement de terre, ils sont morts à cause de précautions qui n’ont pas été prises plus tôt”, a déclaré Said Qudsi, qui a perdu son oncle, sa tante et leurs deux fils dans le séisme.

Le ministre turc de l’Urbanisme, Murat Kurum, a déclaré que quelque 42 000 bâtiments s’étaient effondrés, avaient un besoin urgent de démolition ou étaient gravement endommagés dans 10 villes.

Les sauvetages en Syrie deviennent moins probables

Dans la ville brisée d’Alep en Syrie, le chef de l’aide des Nations Unies, Martin Griffiths, a déclaré lundi que la phase de sauvetage « touchait à sa fin », l’accent étant mis sur les abris, la nourriture et la scolarisation, car les basses températures réduisaient les chances de survie déjà minces.

Dans une aire de jeux publique de la ville de Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie, des réfugiés syriens rendus sans abri par le séisme ont utilisé des bâches en plastique, des couvertures, du carton et des meubles brisés pour ériger des tentes de fortune sur un carré d’herbe.

Des enfants syriens déplacés sont assis dans un centre d’hébergement temporaire érigé pour soutenir les personnes touchées par le tremblement de terre dévastateur, à Gaziantep, en Turquie, mardi. (Thaier Al-Sudani/Reuters)

“Les gens souffrent beaucoup. Nous avons demandé à recevoir des tentes, de l’aide ou quelque chose mais jusqu’à présent nous n’avons rien reçu”, a déclaré Hassan Saimoua, un réfugié hébergé avec sa famille dans la cour de récréation.

La recherche de survivants est sur le point de se terminer dans le nord-ouest de la Syrie, tenu par l’opposition, huit jours après le séisme, a déclaré le chef du principal groupe de sauvetage des Casques blancs, Raed al Saleh.

“Les indications que nous avons sont qu’il n’y a pas de [survivors] mais nous essayons de faire nos dernières vérifications sur tous les sites », a-t-il déclaré.

La Russie a également déclaré qu’elle terminait ses travaux de recherche et de sauvetage en Turquie et en Syrie et se préparait à se retirer de la zone sinistrée.

Le bilan turc est de 31 974 morts, a annoncé mardi l’Autorité de gestion des catastrophes et des urgences. Plus de 5 814 personnes sont mortes en Syrie, selon un décompte de Reuters des rapports des médias d’État syriens et d’une agence des Nations Unies.

ÉCOUTEZ | Pour les réfugiés syriens, les séismes viennent s’ajouter à une situation déjà précaire :

Jour 68:29Pour les réfugiés syriens, un séisme dévastateur vient s’ajouter à une situation déjà précaire Plus de 20 000 personnes ont été tuées dans le tremblement de terre qui a frappé lundi le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Ce fut le plus meurtrier à frapper la Turquie depuis 1939 et il a frappé de plein fouet l’une des plus grandes populations de réfugiés au monde. Des millions de Syriens déplacés vivent des deux côtés de la frontière entre la Turquie et la Syrie, là où le séisme a frappé le plus durement. Zaina Erhaim est une journaliste syrienne qui a passé du temps en tant que réfugiée dans le sud de la Turquie. Sa mère se trouvait dans le sud de la Turquie lorsque le tremblement de terre a frappé.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui fait face à une élection prévue en juin qui devrait être la plus difficile de ses deux décennies au pouvoir, a reconnu les problèmes dans la réponse initiale mais a déclaré que la situation était désormais sous contrôle.

Le président syrien Bashar al-Assad a accepté d’autoriser l’entrée de l’aide de l’ONU depuis la Turquie via deux autres points de passage frontaliers lundi soir, a déclaré l’organisme mondial, dans une mesure qui pourrait aider à acheminer de l’aide à ceux du nord-ouest de la Syrie.

Il a jusqu’à présent reçu peu d’aide par rapport aux zones contrôlées par le gouvernement, ce qui a provoqué une colère généralisée parmi les habitants de la région qui ont le sentiment d’avoir été livrés à eux-mêmes.