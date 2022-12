Plusieurs suppléments peuvent donner un coup de fouet au cœur

Beaucoup de ces micronutriments ont abaissé la tension artérielle, le cholestérol et les niveaux d’insuline.

En particulier, il a été démontré que les suppléments d’acides gras oméga-3 réduisaient les décès par maladie cardiovasculaire de 7 %, les événements de maladie coronarienne de 14 % et les crises cardiaques de 15 %. Les suppléments d’acide folique ont également réduit le risque d’AVC de 16 % et la coenzyme Q10 a réduit les décès toutes causes confondues de 32 % chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque.

En revanche, les suppléments de bêta-carotène (que l’on trouve naturellement dans les plantes, comme les carottes et les fruits) ont augmenté le risque d’AVC de 9 %, les décès toutes causes confondues de 10 % et les décès par maladie cardiovasculaire de 12 %. Et enfin, à long terme, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E et le sélénium n’ont montré aucun effet sur les résultats des maladies cardiovasculaires ou le risque de diabète de type 2.

Des études antérieures ont montré que les antioxydants sont bénéfiques pour le cœur, probablement parce qu’ils réduisent le stress qui contribue aux maladies cardiaques. Les régimes sains pour le cœur, tels que le régime méditerranéen et les approches diététiques pour arrêter l’hypertension (DASH), contiennent des aliments riches en antioxydants. Mais les études sur des suppléments antioxydants particuliers ont été mitigées ou incohérentes.