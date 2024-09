Plusieurs stars de la WWE contestent les déclarations de Vince McMahon sur son personnage

Le personnage de Vince McMahon fait l’objet d’un procès public. Netflix a diffusé Monsieur McMahonune série documentaire en six parties relatant la vie de l’ancien président de la WWE, depuis ses débuts dans l’entreprise familiale de sport scénarisé jusqu’aux allégations de trafic sexuel qui ont mis un terme à sa carrière. Quant à ce qui s’est passé dans cette zone médiane, une facette de Vince était pleinement exposée. Au milieu des années 1990, Vince a commencé à apparaître dans la programmation de la WWE en tant que personnage à l’écran, d’abord en tant que commentateur de couleur neutre, puis en se transformant finalement en un patron diabolique exagéré pour antagoniser les meilleurs gentils de la société, comme « Stone Cold » Steve Austin, The Rock, Triple H, John Cena, CM Punk, Roman Reigns et bien d’autres au fil des ans.

Les stars de la WWE contestent les allégations de Vince McMahon sur son personnage

(Photo : WWE, CNBC)

Où finit Vince McMahon et où commence M. McMahon ?

Lorsqu’on lui a demandé quels étaient les parallèles entre son personnage à l’écran et sa personnalité réelle, Vince McMahon a déclaré à Netflix Monsieur McMahon L’intervieweur documentaire a déclaré qu’il n’y en avait « absolument aucun ».

Cette affirmation a été universellement réfutée par un certain nombre de talents de la WWE interviewés pour le documentaire.

« M. McMahon est une extension de Vince McMahon, mais il est exagérément agrandi », a déclaré Shane McMahon, le fils de Vince et ancien lutteur et dirigeant de la WWE.

« Le personnage de M. McMahon est assez proche de Vince l’homme mais évidemment très exagéré », a déclaré le rival de longue date de Vince à l’écran, « Stone Cold », Steve Austin. « Les meilleurs personnages de catch sont des gars au cœur de leur art avec le volume à fond. Ce que vous avez vu de moi en tant que Stone Cold, c’était moi avec le volume à fond, pareil pour Vince. »

« La différence entre M. McMahon et Vince McMahon ? Probablement pas tant que ça », a déclaré en riant Shawn Michaels, actuel vice-président senior du développement des talents et de la création de la WWE et ancien lutteur de la WWE.

« C’est exactement la même personne », a déclaré Hulk Hogan, membre du Hall of Fame de la WWE. « Ce n’est pas si loin. »

« Le personnage de M. McMahon n’est en fait que Vince. Il vous dira le contraire. Non, M. McMahon est Vince », a déclaré Bruce Prichard, employé de longue date de la WWE et actuel directeur exécutif de la WWE. « Beaucoup de promos et de diatribes qui ont été faites sur d’autres personnes, j’ai été effectivement critiqué dans la vraie vie. ‘Ah, je ne dirais jamais ça.’ J’ai dit, ‘Ouais, tu le ferais. Tu me l’as dit.' »

Comment les traits de caractère de M. McMahon se sont répercutés sur la vie personnelle de Vince

(Photo: WWE)

L’un des traits de personnalité les plus marquants du personnage de M. McMahon était sa tendance à séduire les femmes. M. McMahon trompait régulièrement sa femme Linda avec des stars féminines de la WWE, ayant notamment une liaison récurrente à l’écran avec Trish Stratus. M. McMahon était toujours humilié à la fin, se faisant notamment battre par Shane à WrestleMania X-Seven de la WWE après que Linda l’ait attaqué.

L’infidélité de M. McMahon s’est répercutée sur la vie privée de Vince, qui a eu de nombreuses aventures légitimes au fil des ans et a payé les femmes avec de l’argent pour faire taire les rumeurs. En janvier dernier, l’une des liaisons de Vince, l’ancienne employée de la WWE Janel Grant, a intenté une action en justice contre lui pour abus sexuel et trafic sexuel. Cette action en justice fait actuellement l’objet d’une enquête.

Monsieur McMahon est maintenant diffusé sur Netflix.