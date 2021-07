Plusieurs sites Web majeurs tombent brièvement en panne en raison d’une panne d’Internet généralisée

Plusieurs sites Web majeurs sont brièvement tombés en panne jeudi dans une panne généralisée liée au réseau de distribution de contenu Akamai. Vers 12 h 50, heure de l’Est, Akamai a déclaré avoir résolu le problème et que le service semblait être revenu à la normale.

Akamai, un CDN, qui facilite la circulation des données sur Internet, mentionné sur son site Web plus tôt jeudi qu’il enquêtait sur « un problème émergent avec le service Edge DNS ».

Oracle, un fournisseur de services cloud, avait également indiqué qu’Akamai était à l’origine du problème qui affectait certaines propriétés du cloud Oracle. Mais Oracle a déclaré que les ressources de son propre service cloud ne sont pas affectées par l’incident.

Le système de noms de domaine est comme un annuaire téléphonique pour les sites Web. La technologie détermine les bonnes adresses IP à utiliser lorsque les gens essaient d’accéder à des sites Web individuels. Le service Edge DNS d’Akamai s’occupe de ce travail pour les applications et les sites Web et protège contre les attaques par déni de service distribué, ou DDoS.

Delta Air Lines, British Airways, Capital One, Go Daddy, Vanguard, UPS, LastPass, AT&T et Costco figuraient parmi les sites Web se chargeant lentement ou affichant une « échec DNS » jeudi en début d’après-midi.

La panne a empêché les clients des compagnies aériennes touchés par la panne de s’enregistrer pour des vols ou de rechercher des tarifs en ligne, ce qui signifie qu’ils devraient s’enregistrer à l’aéroport.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.

-Leslie Josephs et Jordan Novet de CNBC ont contribué à ce rapport.