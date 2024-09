Plusieurs routes seront fermées dans la région de Phoenix ce week-end. Voici où elles se trouvent

Ce week-end, dans la région de Phoenix, il y aura des fermetures le long de l’Interstate 17 en direction nord et ouest et d’autres endroits en raison de travaux d’entretien et de construction.

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés et les restrictions peuvent prendre fin plus tôt que prévu. Retrouvez les dernières mises à jour sur le trafic sur az511.gov.

Voici ce que les Arizoniens devraient savoir sur les fermetures d’autoroutes pour ce week-end.

L’autoroute I-17 en direction nord est fermée à Jomax Road

Détails: L’autoroute I-17 en direction nord sera fermée à Jomax Road et rétrécie à une seule voie entre Jomax Road et Loop 303 pour des travaux d’amélioration de la chaussée. Jomax Road sera fermée dans les deux sens à l’intersection de l’autoroute I-17.

Quand: 22h00 le vendredi au 5h00 le lundi

Itinéraires alternatifs : L’ADOT a indiqué que la circulation sur l’I-17 en direction du nord utilisera les bretelles d’accès et de sortie de Jomax Road. L’agence recommande d’utiliser ce détour principal plutôt que les routes locales qui ne sont pas conçues pour un trafic intense.

L’autoroute I-10 en direction ouest est fermée entre l’US 60 et l’échangeur « Split » de l’I-17

Détails: L’autoroute I-10 en direction ouest sera fermée entre l’US 60 et l’échangeur « Split » de l’I-17 près de l’aéroport de Sky Harbor à des fins de construction.

Les bretelles d’accès à l’I-10 en direction ouest à Elliot et Baseline Roads et les bretelles d’accès à l’US 60 en direction ouest à McClintock Drive, Rural Road et Mill Avenue seront fermées.

La route US 60 en direction ouest sera rétrécie à trois voies entre Mill Avenue et I-10.

La rampe d’accès à la SR 143 en direction sud à University Drive sera fermée.

La 32e rue sera fermée dans les deux sens entre les rues Wood et Elwood près de l’I-10 de 20 h vendredi à 4 h lundi. Des détours seront mis en place pour les automobilistes.

Quand: De 22 h le vendredi à 4 h le lundi, les fermetures de rampe commencent à 20 h le vendredi

Itinéraires alternatifs : Les conducteurs qui empruntent l’I-10 en direction ouest peuvent envisager d’emprunter la boucle 202 en direction est ou l’US 60 en direction est jusqu’à la boucle 101 en direction nord et la boucle 202 en direction ouest dans la région de Tempe. Un autre itinéraire que les conducteurs peuvent envisager est la boucle 202 en direction ouest/nord pour atteindre l’I-10 dans l’ouest de Phoenix.

Fermeture de la boucle 202 en direction ouest entre Williams Field Road et Gilbert Road

Détails: La boucle 202 en direction ouest sera fermée entre Williams Field Road et Gilbert Road pour un projet d’élargissement.

La rampe d’accès de la boucle 202 en direction ouest à Higley Road sera fermée.

Quand: 22h00 le vendredi au 5h00 le lundi

Itinéraires alternatifs : L’ADOT recommande de sortir avant la fermeture et d’utiliser Higley Road en direction du sud jusqu’à Germann Road en direction de l’ouest ou Williams Field Road en direction de l’ouest jusqu’à Gilbert Road en direction du sud.

L’autoroute US 60 en direction est est rétrécie à trois voies entre les routes Dobson et Gilbert

Détails:La route US 60 en direction est sera rétrécie à trois voies entre les routes Dobson et Gilbert en raison de travaux d’entretien de la chaussée. Les voies de droite seront fermées.

Les bretelles d’accès et de sortie de l’US 60 en direction est entre les routes Dobson et Gilbert seront fermées.

Quand: De 21h00 le vendredi à 5h00 le lundi

Itinéraires alternatifs : L’ADOT a suggéré d’envisager de sortir avant la zone de travail pendant que les rampes sont fermées et d’utiliser Baseline Road ou Southern Avenue en direction est.

Fermeture de la bretelle sud de la State Route 51 vers la Loop 202 en direction est et de la I-10 en direction ouest

Détails:La rampe de la State Route 51 en direction sud vers la boucle 202 en direction est et l’I-10 en direction ouest sera fermée pour l’entretien du pont.

Quand: De 21h00 le vendredi à 17h00 le dimanche

Itinéraires alternatifs : L’ADOT recommande de sortir avant la fermeture de la rampe et d’utiliser les rues locales pour rejoindre la boucle 202 en direction est ou l’I-10 en direction ouest. Les conducteurs de la SR 51 en direction sud peuvent également emprunter l’I-10 en direction est et sortir aux rues Washington/Jefferson avant de tourner à gauche à l’échangeur pour rejoindre la boucle 202 en direction est ou l’I-10 en direction ouest.

Le boulevard Frank Lloyd Wright est fermé dans les deux sens à Loop 101

Détails: Le boulevard Frank Lloyd Wright sera fermé dans les deux sens à la hauteur de Loop 101 pour le décapage des voies.

La circulation sur le boulevard Frank Lloyd Wright ne pourra pas passer sous l’autoroute.

Quand: De 21h00 le vendredi à 5h00 le lundi

Itinéraires alternatifs : La circulation peut emprunter les routes de façade et les rues transversales à proximité. L’ADOT recommande d’emprunter Raintree Drive pour la circulation en direction du sud et Bell Road pour la circulation en direction du nord afin de contourner la fermeture.

Cet article a été publié à l’origine sur Arizona Republic : Comment se préparer aux fermetures de routes ce week-end autour de Phoenix